趕在年底煥然一新 新營建業路近千萬路平改善

台南市新營區建業路長期路面老舊龜裂遭詬病，市府工務局投入近千萬進行路平改善上周完成，路面頓時平整煥然一新，希望新的一年到來，有全新感受。

新營建業路經過甫完工不久的長勝營區公園綠色隧道、新營糖廠，北側連接新營區中心，南側鄰接柳營區，上下班及通學尖峰時段人潮眾多，沿線並有市府公車專線往來，車流不少，但路面老舊、時有顛簸引民怨。

市府工務局說，日前會勘及完成發包後，辦理建業路(延平路至新生路)路段路面改善工程，總長度為1194.5公尺，路面平均寬度13.5公尺，也同步辦理孔蓋下地86處，工程總經費約980萬元， 上月29日開工，已在本月16日完工，全新的路面，將可大大提升用路人行車舒適度及安全。