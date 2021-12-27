台南部分美食小吃喊漲 業者：因原物料漲價

台南市政府12月派員訪查物價時發現，27家知名小吃店中有13家調高部分品項價格，中西區國華街商圈幾家小吃店近日也貼出漲價公告，業者說，因原物料漲太多，撐不住。

國華街商圈是台南市區知名景點，每到假日湧入不少遊客，今天幾家指標性的美食小吃餐飲店仍生意興隆，但有遊客發現，部分店家先後貼出漲價公告，有的已經漲價、有的是從明年1月1日起調整。

1家土魠魚羹業者公告，從明年1月1日起，每碗魚羹從新台幣50元漲到60元，蚵仔煎從60元漲到70元、香菇飯湯從80元漲到90元，還有碗粿業者把碗粿售價從30元漲到35元。

土魠魚羹業者向採訪的媒體表示，商品價格已經約7、8年沒有調漲，但近1、2年來原物料漲幅很大，例如餐飲業重要的食用油漲約3成，實在撐不住只好漲價，至於漲價後會不會影響生意，還要再觀察。

另1家賣蚵仔煎的老闆娘則說，因為食材漲價太多，成本高出不少不得不調整售價，希望消費者能體諒。

前往用餐的遊客表示，小吃給人的印象是能用比較便宜價錢吃到好吃的東西，如果一直漲價，當然會覺得不好，但原物料確實都在漲價，店家也有壓力，只要在合理範圍內應該可以接受，但如果真的漲價太誇張，可能就會減少消費的頻率。

台南市法制處今天發布新聞稿指出，12月會同各相關局處到各大賣場、傳統市場及商圈查訪物價，發現大賣場販售的進口牛肉受運費及需求影響，價格有所調整，1公斤視部位調漲10至50元，漲幅約10%至20%；麵包也因進口麵粉漲價，各品項約調漲2元。

台南市法制處指出，另查訪27家知名小吃店價格，共有13家調高部分品項價格，平均約漲5至20元，其餘14家維持原售價。

台南市法制處指出，業者多數表示，是因應原物料價格上漲才調整售價，但也有業者是為因應明年工資調整，市府將持續密切關注物價趨勢，注意是否有不合理的波動情形。