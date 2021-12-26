雲林縣長張麗善參觀嘉義設計展 盼爭取主辦權
雲林縣長張麗善率縣府團隊，今天下午在嘉義市長黃敏惠及工作人員陪同下，參觀台灣設計展。張麗善說，雲林縣多次爭取主辦設計展未果，此次來觀摩希望未來有機會爭取雲林主辦設計展，點亮地方特色。
張麗善說，雲林縣每年參加設計展，也持續爭取主辦，台灣每個縣市都希望藉由參與打響城市品牌，「雲嘉算一家人」，嘉義市舉辦設計展，雲林與猶榮焉，今天到此觀摩，希望未來爭取主辦設計展，能同樣展現地方特色，介紹給大家。
黃敏惠說，雲嘉本就共屬一生活圈，尤其張麗善曾在嘉義服務，對嘉義非常瞭解，也曾多次表達參觀意願，除感謝張百忙中撥冗前來，也會分享此次辦展經驗。
黃敏惠說，首長治理城市時面臨很多挑戰，尤其永續經營部分，雲林縣重視永續治理，兩人間理念和態度不謀而合。
黃敏惠說，此次台灣設計展在台灣設計研究院幫助下展現許多亮點，梳理在地特質，讓大家看到，同時也凝聚內部力量，這對城市治理有很大幫助。
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