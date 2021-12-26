愛心滿校園 南臺科大募款餐會700萬助弱勢學子
台南市南臺科技大學今天辦理弱勢助學募款餐會，由校長盧燈茂率領校內主管，邀請畢業校友及各界善心人士參加，共募逾700萬元，希望幫助弱勢學生能安心學習。
這次餐會相當龐大約近550人，餐會前以弱勢助學執行成果影片揭開序幕，片中描述受惠的弱勢學生，在接受各界善款幫助後，得以無後顧之憂全力向學，並展現出各項學習競賽成果。
愛爾麗集團總裁常如山率領集團員工出席餐會，捐出助學金200萬元，是此次弱勢助學捐款最高金額，會中邀請偶像天團『NTS X ONE』帶來首發單曲「夏天的糖」，與會的老闆娘協會更帶來活力四射舞蹈組曲。
南臺科大校長盧燈茂則以每首歌曲2萬元獻唱多首歌曲，募得近20萬善款，他指出，此次募款餐會費用皆由學校支付，所募集款項及教育部補助金額，將全數用於弱勢學生學業輔導，對於教育部、董事會、校友及各界善心人士支持感謝不已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言