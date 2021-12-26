愛心滿校園 南臺科大募款餐會700萬助弱勢學子

台南市南臺科技大學今天辦理弱勢助學募款餐會，由校長盧燈茂率領校內主管，邀請畢業校友及各界善心人士參加，共募逾700萬元，希望幫助弱勢學生能安心學習。

這次餐會相當龐大約近550人，餐會前以弱勢助學執行成果影片揭開序幕，片中描述受惠的弱勢學生，在接受各界善款幫助後，得以無後顧之憂全力向學，並展現出各項學習競賽成果。

愛爾麗集團總裁常如山率領集團員工出席餐會，捐出助學金200萬元，是此次弱勢助學捐款最高金額，會中邀請偶像天團『NTS X ONE』帶來首發單曲「夏天的糖」，與會的老闆娘協會更帶來活力四射舞蹈組曲。