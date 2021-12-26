台灣設計展45萬人看展 市府:外圍1萬2千車位都有空

嘉義市政24日起主辦台灣設計展，周末湧入大量人潮，包括試營運及前天起開幕2天，累計45萬9556人次參訪，今天各展區依然擠滿人，市區車多但交通順暢，市府交通處發現，許多遊客搭火車來嘉市，騎YouBike或接駁車，也呼籲開車來看展，外圍停車場還有1萬2000位子，空間足夠，也能多利用。

今天嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄3大展區周邊都車多，交通算順暢沒阻塞；市府交通處指出，昨周末首日，接駁車2164人搭乘，市區公車也5286人次，YouBike騎乘更5286人次，顯示很多人搭大眾運輸遊玩。

交通處也指出，開車來的遊客，當然想要停離展區愈近愈好，建議可停放於新生路的原建國二村停車場，循空飄氣球指引前往；4條外圍停車場接駁路線，包括貨轉中心線、港坪公園線、湖子內線、大雅線等，提供免費停車位達1萬2000個，今上午交通處勘查，都還有許多空位，籲遊客都能利用。