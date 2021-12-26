春節後增闢國道公車 麻豆往返台南市區及南科更便捷

加速縮短市區與原縣區車程，台南市公車推國道公車，春節後將增闢麻豆轉運站分別往返台南轉運站的「橘13」及南科的「橘14」（暫名）線，單趟可望壓縮在約40及20分鐘，可望大幅提高民眾搭乘意願。

麻豆因沒火車站，公路扮演相當重要運輸角色，一般人要前往台南地區若搭車，雖可在麻豆轉運站先搭橘幹線車前往善化火車站轉乘，或搭橘12或橘11或橘11-1，甚至還可搭和欣或統聯國道客運經永康交流道前往。然雖選擇多，然上述單趟時間因停靠站多，且不乏繞路，有些動輒1小時半以上，許多人寧願自己開車節省時間。

「這次依通勤族量身打造的新路線！」台南市公共運輸處說，春節後要上路的「橘13」，從麻豆轉運站出站後直接上中山高，在大灣交流道下，沿著永康復興路、南市小東路、平實轉運站、公園南路來到台南轉運站。

為節省時間，不繞入台南火車站，中途停靠站僅成大、成大醫院、高榮台南分院等，每天往返42班次，單趟車程可望在40分鐘左右，跟開車相近。至於票價仍在最後審議中，近日會公布。

同樣由麻豆轉運站往返南科園區的「橘14」，也是經中山高在安定交流道下，由市道178線經樹谷園區轉南科七路進南科，將停靠南科管理局、南科實中等，詳細路線、票價、時刻表仍在最後調整，同樣春節後陸續上路。上述兩條路線將由漢程客運經營。