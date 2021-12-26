快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

國道3古坑休息站寒冬送愛 義賣雲林農產助學濟弱

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影
國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影

國道三古坑休息站今天捐贈助學金給雲林縣偏鄉小學，並結合一群熱愛家鄉的青農，現場義賣自己栽種的蔬果和農產文創，獲遊客熱烈回響，大包小包新鮮蔬果帶回家，響應愛心，為寒冬注入暖流。

三地集團的南仁湖公司和海景世界企業今天在休息站公園廣場，舉辦歡樂公益日，捐贈10萬元給古坑興昌國小、崙背陽明國小、水林中興小學、水燦林國小和安分校及紅蘋果藝術音樂團體，並由陽明國小學生演出烏克麗麗，透過美妙音樂表達感謝之意。

同時推出道農市集，由19位熱心青農展開農產義賣，知名的古坑台灣咖啡董事長徐飴鴻也義賣咖啡，所得全數捐出，紅蘋果樂團的提琴手，在美麗的「利池」花園裡，演奏動人音樂，吸引大批遊客響應，坐在池畔樹下，聆聽雅樂品賞咖啡，長途開車疲憊全然消除，更兼做愛心。

不少遊客爭相選購新鮮應景柳丁蔬果，大包小包帶回家，遊客說，買了蔬果或文創，又能助學濟弱，一舉兩得，買回家送人都值得。

三地集團副董事長李宗熹表示，南仁湖公司創辦的道農市集，多年來幫助在地小農推廣農產，發揮產地直銷在休息站打出獨特品牌，不少遊客都還專程來買，19位農友響應愛心主動提供農產義賣，令人感動。

李宗熹說，他想在公益日要特別感謝國道雲林工務所前代理主任「利敏東」，10多年來大家能擁有一個綠意盎然花木扶疏的公園作為旅途休息站，全賴利敏東一手打造，但利故主任在雲林段通車前3天，不幸因公殉職，所以園區池塘才命名為「利池」，感念利為大家留下美麗的休息空間，如今又在公園義賣助學，更具意義。

盡管疫情衝擊，但愛心不能少，南仁湖和海景世界除幫助學童，服務區內的尤多拉夢想館每月營收也提撥1%資助偏鄉長青食堂，期待企業和在地產業合作共創美好未來。

國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影
國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影
國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影
國道3古坑休息站寒冬送愛，結合在地青農，在休息站前公園義賣雲林農產助學濟弱，獲不少遊客響應。記者蔡維斌／攝影

義賣 愛心 古坑 雲林

延伸閱讀

一段被遺忘50年的美軍歷史 「再會啦白宮」雲林首映

搭配水果季節 屏府規劃5條農產小旅行

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

高科大研製加工品 替農產找出路

相關新聞

台南市黃偉哲團隊3周年 打造「宜居、就業、育幼、養老」城市

台南市由市長黃偉哲帶領的市政團隊滿3周年，黃偉哲今天表示，在疫情之下除了努力度過危機，未來的一年更將透過公私協力，打造「...

一段被遺忘50年的美軍歷史 「再會啦白宮」雲林首映

美國軍方半世紀前在雲林縣水林鄉進行人工牛乳營養試驗計畫，當時興建的工作站，今已變成水燦林國小圖書館，這段歷史由導演李建成...

台中雲林同鄉會兵家必爭 小英之友會總會長李茂盛接棒

全國從雲林遷到各縣市人口約200萬，各縣市雲林同鄉會組織動員能力強、人數眾多，大小選舉是兵家必爭的重要團體。第19屆理事...

嘉市湖子內到市區「內行走法」 機車逆向多列重點取締

嘉義市湖子內區段徵收的人口漸增，往來市區交通量大，在地汽、機車會走紅綠燈少的興安街，市議員凌子楚接獲反映，會有機車逆向走世賢路，轉入興安街，市府也發現興安街路窄...

台南宮廟遶境燃放近200公尺鞭炮 民眾火大錄影檢舉

台南市鹽水區湄洲媽組祈安繞境活動今天一早行經北區及中西區時，沿途參與遶境者燃放大量鞭炮、煙火，造成嚴重空氣汙染，不少民眾...

台南兩大燈節陸續登場 夜晚更有看頭

曾被網友譽為「全國最美山林燈節」的龍崎光節空山祭昨天開展，加上鹽水月津港燈節的前展「漫月美行動」已於18日登場，兩大燈節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。