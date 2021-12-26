國道3古坑休息站寒冬送愛 義賣雲林農產助學濟弱

國道三古坑休息站今天捐贈助學金給雲林縣偏鄉小學，並結合一群熱愛家鄉的青農，現場義賣自己栽種的蔬果和農產文創，獲遊客熱烈回響，大包小包新鮮蔬果帶回家，響應愛心，為寒冬注入暖流。

三地集團的南仁湖公司和海景世界企業今天在休息站公園廣場，舉辦歡樂公益日，捐贈10萬元給古坑興昌國小、崙背陽明國小、水林中興小學、水燦林國小和安分校及紅蘋果藝術音樂團體，並由陽明國小學生演出烏克麗麗，透過美妙音樂表達感謝之意。

同時推出道農市集，由19位熱心青農展開農產義賣，知名的古坑台灣咖啡董事長徐飴鴻也義賣咖啡，所得全數捐出，紅蘋果樂團的提琴手，在美麗的「利池」花園裡，演奏動人音樂，吸引大批遊客響應，坐在池畔樹下，聆聽雅樂品賞咖啡，長途開車疲憊全然消除，更兼做愛心。

不少遊客爭相選購新鮮應景柳丁蔬果，大包小包帶回家，遊客說，買了蔬果或文創，又能助學濟弱，一舉兩得，買回家送人都值得。

三地集團副董事長李宗熹表示，南仁湖公司創辦的道農市集，多年來幫助在地小農推廣農產，發揮產地直銷在休息站打出獨特品牌，不少遊客都還專程來買，19位農友響應愛心主動提供農產義賣，令人感動。

李宗熹說，他想在公益日要特別感謝國道雲林工務所前代理主任「利敏東」，10多年來大家能擁有一個綠意盎然花木扶疏的公園作為旅途休息站，全賴利敏東一手打造，但利故主任在雲林段通車前3天，不幸因公殉職，所以園區池塘才命名為「利池」，感念利為大家留下美麗的休息空間，如今又在公園義賣助學，更具意義。