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台中雲林同鄉會兵家必爭 小英之友會總會長李茂盛接棒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中雲林同鄉會理事長周子良缷任，由不孕症治療權威李茂盛接棒。圖／台中市政府提供
台中雲林同鄉會理事長周子良缷任，由不孕症治療權威李茂盛接棒。圖／台中市政府提供

全國從雲林遷到各縣市人口約200萬，各縣市雲林同鄉會組織動員能力強、人數眾多，大小選舉是兵家必爭的重要團體。第19屆理事長李茂盛是總統府資政、 小英之友會總會長，具深綠色彩。

雲林同鄉會全台共有18個分會，旅居台中市的雲林人近50萬人，難怪成為各地選舉兵家必爭的選票。

台中雲林同鄉會今舉辦第18、19屆理事長交接、理監事就職暨慶祝創會40周年活動，由第18屆理事長周子良交棒第19屆理事長李茂盛，副市長令狐榮達特別代表台中市政府出席祝賀。

令狐榮達表示，台中市雲林同鄉會創會40周年，在台中扎根，充分展現雲林鄉親團結的精神，且在歷任理事長卓越領導下，精心經營聯繫鄉親情誼，發揮互助互勵精神，同時感謝長期為社會奉獻，與市府攜手同心，照顧市民。

甫卸任的理事長周子良身兼數職，現任台中市中科扶輪社社長、台中市百工百業產業發展協會理事長、中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長。

接任的理事長李茂盛是不孕症治療權威，現為總統府資政、國策顧問、茂盛醫院院長，也是小英之友會總會長。

令狐副市長指出，「中彰投苗區域治理平台」原本由台中、彰化、南投、苗栗四縣市共同組成，今年9月，市長盧秀燕往北邀請新竹縣，往南邀請雲林縣、嘉義市共同加入，由4縣市增為7縣市，成立「中台灣區域治理平台」，擴大縣市合作版圖，帶來更多產業的交流、經濟的活水。

雲林 台中市

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