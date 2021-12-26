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嘉市湖子內到市區「內行走法」 機車逆向多列重點取締

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市興安街為湖子內地區往來市區的在地人走法。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安街為湖子內地區往來市區的在地人走法。記者林伯驊／攝影

嘉義市湖子內區段徵收的人口漸增，往來市區交通量大，在地汽、機車會走紅綠燈少的興安街，市議員凌子楚接獲反映，興安街雙向都僅單向，接近世賢路口處，常見機車騎士跨越雙黃線逆向；警方指出，即日起至29日每晚列重點稽查，23日單日取締6件違規，籲民眾守法。

吳姓在地居民說，興安街能從軍輝橋，一路往北接到世賢路，沿途僅1個紅綠燈，相較吳鳳南路、民生南路，一堆紅綠燈，興安街是內行人走法，不過缺點是路小，速度若快，容易與左右兩側竄出車輛發生擦撞，還是要減速。

交通處指出，湖子內地區開始發展後，移入居民變多，興安街於上、下班交通量跟著增加，興安街到世賢路口時，路窄只能容納一輛汽車，旁邊幾無其他空間，機車騎士想鑽到前面，會跨越中間雙黃線。

凌子楚表示，根據市民反應，興安街與世賢路口，上下班時段，機車逆向行駛很頻繁，影響交通安全。

凌子楚獲報向交通處、警察局反映，市府交通處交通工程科評估，若在道路中線裝上黃色軟桿，也很難防止機車鑽出騎到對向，甚至機車提前繞出來，且軟桿維護不易，該處更不可能拓寬。

嘉市警局長黃建榮指派轄區第一警分局，列為重點稽查區域，23日起每晚6點至8點，規畫取締逆向行駛勤務，將連續1周，首日就取締6件。

嘉義市興安街與世賢路口，常見機車騎士跨越雙黃線逆向，警方即日起至29日每晚列重點稽查。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安街與世賢路口，常見機車騎士跨越雙黃線逆向，警方即日起至29日每晚列重點稽查。記者林伯驊／攝影

機車騎士 警察 嘉義

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