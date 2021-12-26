台南宮廟遶境燃放近200公尺鞭炮 民眾火大錄影檢舉

台南市鹽水區湄洲媽組祈安繞境活動今天一早行經北區及中西區時，沿途參與遶境者燃放大量鞭炮、煙火，造成嚴重空氣汙染，不少民眾紛紛向市府檢舉，還有民眾提供現場拍攝到影像，只見沿途長約1、200公尺的道路上滿是鞭炮、煙火，濃煙嗆人。

台南市環保局事後找到負責該路段，認為應該是該廟的「交陪境」水門宮，已依法開罰，最高可罰10萬元。但因為水門宮是第一次違反規定，可能罰2700元。

環保局表示，該廟會遶境活動舉辦前，市府已於12月9日召開協調會宣導廟會公約，要求廟方務必配合市府相關規定。今天也加強空汙、環境清潔等相關監測與巡稽查，繞境活動雖在2小時内將炮屑清理完畢，但沿途大量燃放鞭炮、煙火，嚴重影響空氣品質，民眾紛紛陳情檢舉。

環保局表示，遶境活動於今日上午7點多左右即在市區海安路一段燃放鞭炮，大量粒狀汙染物散布於空氣中，違反空氣汙染防制法第32條第1項第1款暨空氣污染行為管制執行準則第6條第1款規定，已經開單告發。該規定可罰1200元到10萬元，目前仍在陸續調查中，如果發現還有其他違規，會再開罰。