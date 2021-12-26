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台南兩大燈節陸續登場 夜晚更有看頭

中央社 / 台南26日電

曾被網友譽為「全國最美山林燈節」的龍崎光節空山祭昨天開展，加上鹽水月津港燈節的前展「漫月美行動」已於18日登場，兩大燈節將讓台南的夜晚持續美麗到明年2月28日。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，從2019年開始舉辦的龍崎光節空山祭，不僅曾被網友譽為「全國最美山林燈節」，去年更為台南人口最少行政區的龍崎帶來超過16萬觀展人次及新台幣600萬元票房紀錄，並入圍多項藝術大獎，今年活動於昨天開展，今天下午舉辦開幕儀式。

台南市文化局指出，2021龍崎光節空山祭以龍崎區特殊的惡地地形及伏流水為靈感，發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事，於作品及展覽中探討人與自身、與環境間的關係。

台南市文化局指出，此次攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品，與活動主題寓言動畫故事「惡地伏流」緊緊相扣，與去年相比，作品量體、技術及路線安排上都更精進。

台南市文化局指出，2021龍崎光節空山祭昨天、今天試營運免票入場，明天起採售票制，50元銅板價就可看展，每日限額5000張，展期至年2月28日，每週二及除夕（1/31）為休展日。

台南另一項大型燈會活動「月津港燈節」預定明年1月22日在鹽水區登場，為燈節暖身的前展「月之美術館－2021漫月美行動」年度特展已於18日開展。

台南市文化局指出，此次特展邀請11組藝術家團隊創作共18件作品、3棟老屋空間，並推出虛擬館員兔大叔，展區共設置10座不同動作造型的兔大叔燈箱，結合鹽水巷弄特色，讓遊客跟著兔大叔腳步探尋精彩創作。

台南市文化局指出，此次亮點作品之一為位在王爺廟巷的「點亮．平安」，整條巷弄掛滿滿的暖黃燈籠，營造特別的氣氛，特展將持續到明年2月28日的月津港燈節閉幕日，啟燈時間為晚上6至10時，民眾可把握機會深入體驗鹽水歷史街區文化。

台南 文化局 月津港

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