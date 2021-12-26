雲林斗六燈海照亮太平老街 綵繪燈籠畫王爺溫馨迎虎年

雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」邀請斗六18所國中小學子彩繪燈籠，打造斗六太平老街燈海藝術美景，今年許多人彩繪燈籠，主題選擇與疫情相關，透過燈籠記錄疫情生活，也寄情於燈祈佑疫情早日遠離，萬盞燈籠瑩繞老街夜空格外美麗。

太平老街掛滿上萬盞燈籠，白天是裝置藝術，夜晚成了最閃耀的「星空燈海」；全長550公尺的太平老街燈區，精彩繽紛，今年新增了中華路310公尺的燈區，讓斗六市的夜更加彩亮美麗。

老街燈海充滿年節喜氣；由斗六市各國中小學生攜手打造斗六老街美景，美化家鄉更具意義。斗六市長林聖爵表示，每一盞燈籠都是學生的的創作結昌，手繪燈籠展現畫風，更洋溢斗六的活力、熱情，即日起開放民眾自由賞燈、拍照；斗六太平老街福德宮昨晚啟燈，讓老街充滿濃濃年味。