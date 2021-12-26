快訊

石虎與光電的生態零和拉鋸戰 養好老鼠會是解方？

「連環泡」女星方芳喜曬中國身分證 網驚揭真相：還是能用健保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林斗六燈海照亮太平老街 綵繪燈籠畫王爺溫馨迎虎年

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」邀請斗六18所國中小學子彩繪燈籠，打造斗六太平老街燈海藝術美景，今年許多人彩繪燈籠，主題選擇與疫情相關，透過燈籠記錄疫情生活，也寄情於燈祈佑疫情早日遠離，萬盞燈籠瑩繞老街夜空格外美麗。

太平老街掛滿上萬盞燈籠，白天是裝置藝術，夜晚成了最閃耀的「星空燈海」；全長550公尺的太平老街燈區，精彩繽紛，今年新增了中華路310公尺的燈區，讓斗六市的夜更加彩亮美麗。

老街燈海充滿年節喜氣；由斗六市各國中小學生攜手打造斗六老街美景，美化家鄉更具意義。斗六市長林聖爵表示，每一盞燈籠都是學生的的創作結昌，手繪燈籠展現畫風，更洋溢斗六的活力、熱情，即日起開放民眾自由賞燈、拍照；斗六太平老街福德宮昨晚啟燈，讓老街充滿濃濃年味。

不僅彩繪燈籠，學生也動手畫王爺，斗六市公所在福興宮舉辦「斗六福興宮開漳聖王祈福平安夜公仔彩繪活動」，吸引不少小朋友和家長攜手彩繪心中敬愛的王爺，一尊尊Q版王爺擺上桌，繽紛又可愛。

斗六市公所舉辦彩繪王爺，小朋友畫出心中敬愛的開漳聖王。記者蔡維斌／翻攝
斗六市公所舉辦彩繪王爺，小朋友畫出心中敬愛的開漳聖王。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」打造斗六太平老街燈海藝術美景，洋溢年節喜氣。記者蔡維斌／攝影
斗六市公所舉辦彩繪王爺，小朋友畫出心中敬愛的開漳聖王。記者蔡維斌／翻攝
斗六市公所舉辦彩繪王爺，小朋友畫出心中敬愛的開漳聖王。記者蔡維斌／翻攝

斗六 老街 疫情

延伸閱讀

台東女中彩繪布鞋 義賣助院生

芥菜種會鄰舍節新北登場 親子彩繪舊牆活絡社區

台東女中義賣百雙獨一無二「彩繪帆布鞋」 所得全捐出

布袋好美船型屋開幕 釣魚摸蛤蜊3D彩繪好看好玩

相關新聞

台南宮廟遶境燃放近200公尺鞭炮 民眾火大錄影檢舉

台南市鹽水區湄洲媽組祈安繞境活動今天一早行經北區及中西區時，沿途參與遶境者燃放大量鞭炮、煙火，造成嚴重空氣汙染，不少民眾...

台南兩大燈節陸續登場 夜晚更有看頭

曾被網友譽為「全國最美山林燈節」的龍崎光節空山祭昨天開展，加上鹽水月津港燈節的前展「漫月美行動」已於18日登場，兩大燈節...

雲林斗六燈海照亮太平老街 綵繪燈籠畫王爺溫馨迎虎年

雲林縣斗六市公所為迎接虎年到來，舉辦「太平老街燈籠點燈」邀請斗六18所國中小學子彩繪燈籠，打造斗六太平老街燈海藝術美景，...

她從花蓮移居嘉義 跨越半個台灣走出屬於自己的番茄路

嘉義縣番路鄉青農江曉琪在今年台南小番茄評鑑中拿下季軍，除此之外每年比賽幾乎都榜上有名，但分享她的農業生涯並非如此一帆風順...

疫情助弱勢不打折 民代連11年攜手企業寒冬送暖

疫情助弱勢不打折；立委林宜瑾連續11年與建商邰欣地堡辦理公益活動，今上午分送食物物資及紅包給永康、新市、新化區中低收入家...

青山坪咖啡豆 獲美評鑑世界第一

「成功不靠什麼，就靠堅定理念，一步一腳印。」雲林縣古坑鄉農民王清連從種植、採收、去殼、曝曬到烘焙一條龍的咖啡，以87.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。