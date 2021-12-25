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金黃稻田搭起舞台 稻香藝田音樂祭登場

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
北園國小「稻香藝田音樂祭」。圖／嘉義市政府提供
北園國小「稻香藝田音樂祭」。圖／嘉義市政府提供

北園國小是嘉義市少數緊鄰廣大稻田的小學，校方多年來深耕稻香北園課程，今天結合北園國中、北園附幼，於金黃稻浪間搭起舞台舉辦「稻香藝田音樂祭」，以天地為幕席，直接跟土地互動，與社區居民共享視覺與聽覺饗宴。嘉義市長黃敏惠表示，稻香藝田音樂祭就是嘉義市擁有「溫柔的Melody」的具體呈現。

今年是北園國小第2年舉辦「稻香藝田音樂祭」，並以「風舞自在農村樂」、「澄黃稻香笛音雅」、「話說古今二三四」、「快樂童玩起鈴趣」、「SING A SONG，猜猜哪一國？」、「管樂之都樂聲揚」等六大主題表演，呈現豐富多層次感受。

市長黃敏惠肯定學校辦理文藝芳鄰活動將藝文創作與風氣帶入社區的用心和成果。並當場朗誦台灣設計展「嘉義，家的意義」一文，指出稻香藝田音樂祭就是溫柔的Melody的具體呈現。

北園國小校長吳長穎表示，稻香藝田音樂祭的主題選定，都是具撫慰人心的正向能量，去年首次以米勒的拾穗為主軸，獲得熱烈迴響，今年有鑑於疫情影響，幾經思量後，選定法國知名畫家雷諾瓦為主題，其早期作品是充滿閃閃發亮光影投射的典型印象派風格，可以帶給觀者愉悅幸福感受。

「稻香藝田音樂祭」，以天地為幕席、跟土地互動、與社區居民共享視覺與聽覺饗宴。圖／嘉義市政府提供
「稻香藝田音樂祭」，以天地為幕席、跟土地互動、與社區居民共享視覺與聽覺饗宴。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 疫情

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