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影／南美安地斯樂團抵雲林土庫 與民共舞歡度耶誕

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝

一場最特別耶誕盛會今天傍晚在雲林縣土庫鎮登場，土庫鎮公所首度邀請來自南美的「安地斯樂團」，以玻利維亞的天籟之音，與民共舞，歡度耶誕，成為雲林縣今年聖誕節最大亮點。

安地斯樂團是具有南美特性的文化團隊，充滿熱情活力、拉丁浪漫、神祕與哀愁。清亮的嗓音及和聲，酣暢淋漓的表達中南美洲的民謠樂曲，樂團一登場，馬上將耶誕歡樂氣氛帶到最高點，攪動全場HIGH翻天。

節奏明快配合抑揚頓挫玻利維亞傳統直笛，滄桑厚實的排笛以及印加傳統大鼓、南美特有的十弦琴，宛如置身於高闊的喀喀湖畔，令全場觀眾久久不能自己。

土庫鎮長張榮麗、代表會主席張維心、副主席趙美惠，在牧師和神父引領下，共同點亮聖誕樹，不同於往年，今年採用絕美的4.5米白色聖誕樹，超夢幻的耶誕樹，點燈後馬上成為土庫打卡景熱點，民眾爭相與樹合照，祈求平安。

「聖誕節時所下的雪，白皚皚一片，堆積在屋頂上、樹梢頭以及街上」張榮麗表示，選擇白色聖誕樹，不僅具雪景意象，更寓意著西方文化的「純潔」及「和平」。希望藉由聖誕樹點燈祈福儀式，揮別過去一年的疫情，象徵告別2021的動盪，迎接2022的新生，為土庫營造浴火般的聖誕氣氛，享受熱鬧非凡的聖誕喧囂。

在熱鬧的耶誕歌舞演出後，結合天主教及基督教教會展開盛大的千人踩街，盡管天冷細雨，但澆不息民眾的熱情，在土庫鎮公所整裝出發，沿著土庫市街遊行五公里，人群伴隨一縷斜陽淡照，將節慶幸福散播給所有鎮民。

雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫鎮今夜踩街歌舞，民眾齊聚歡度聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝
南美安地斯樂團受邀到雲林縣土庫鎮演出，並與民眾共舞，度過一個很特別的聖誕節。記者蔡維斌／翻攝

雲林 聖誕節 疫情

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