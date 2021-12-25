影／雲林區漁會年終大請客 1500個烏魚子便當免費吃

雲林烏魚子節今天在寒風中登場，受疫情影響，以往用總舖師辦桌方式的烏魚子品嘗餐會，今年改成烏魚子便當，除有大片烏魚子，還有炸鰻片和鯛魚油飯，料理檔次高，1500份烏魚子便當全部免費呷免驚，盡管海風冷颼颼，民眾享用高級烏魚子便當吃得暖呼呼。

由雲林區漁會主辦的烏魚子節，在完成烏魚子評鑑大賽，選出今年優質烏魚子之後，今天重頭戲歲末烏魚子品嘗餐會在箔子寮漁港登場，以往都以辦桌方式由民眾認購訂桌，今年疫情影響，改由漁會大請客，推出別具特色的烏魚子便當，現烤現炒的烏魚子便當香噴噴，免費讓民眾呷免驚，吸引千餘人大快朵頣。

雲林縣長張麗善說，雲林烏魚養殖面積超過153公頃，為全國之冠，素有海底人蔘的烏魚子，製作技術在業界多年努力發展下來，獨步全球，尤其講究低鹽、低鈉走向健康養生，以純日曬工法製造，品質口感俱佳，享譽國際，成為雲林特色農產，更是春節送禮首選。

雲林區漁會總幹事林傳育說，今年烏魚子比去年價格高3成以上，主要是因疫情進口量大減，去年庫存的烏魚子幾乎已賣光，加上今年養殖量減少，才使價格不斷上揚，盡管如此，區漁會今年仍讓民眾可買到高CP值的國產烏魚子。