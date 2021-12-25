台南新增3處文化資產 麻豆郭舉人宅指定為古蹟

台南市文化資產管理處今天宣布，台南市新增3處文化資產，分別是南區「忠靈塔」、體育路「第三屆全省運動會牌坊」及麻豆區「麻豆郭舉人宅」。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會開會審議，決議指定南區「忠靈塔（第三屆全省運動會紀念塔）」、體育路「第三屆全省運動會牌坊」及「麻豆郭舉人宅」等3處為文化資產。

忠靈塔位於台南市立體育場附近，是日治時期奉祀戰亡將士而建，由台南州技師住谷茂夫設計，台灣軍司令官安藤利吉題「忠靈塔」3字；之後原台南巿政府為籌辦1948年第三屆全省運動會時，改鐫刻「積健為雄」，作為「第三屆全省運動會紀念塔」。

民間團體2019年提報忠靈塔作為文化資產，因建物形式簡潔，反映當時建築特色，紀念性質的轉變，也呈現台南市日治至戰後的政治變遷，審議會決議登錄為歷史建築，並考量歷史演變，命名為「忠靈塔（第三屆全省體育會紀念塔）」。

南區體育路上的「第三屆全省運動會牌坊」，鄰近忠靈塔，題有「台南市立體育場」，建物形式與工法延續日治時期裝飾藝術（Art Deco）特色，具歷史延續性，反映台南在地體育盛事歷史，審議會決議登錄為歷史建築。

台南麻豆區的大埕郭舉人宅歷史悠久，調查顯示，這座建築可能興建於清領乾隆年間，建材多自福建運來，匠師也來自中國；因家族曾出「文舉人」和「武舉人」，被地方稱為「郭舉人宅」。

郭舉人宅前設有舉人旗杆，後代也有郭明泉（麻豆第一位公學校訓導）、郭明昆（日本早稻田大學講師、哲學學者）等在地名人，顯現家族發展。

郭舉人宅是由麻豆郭家後代主動提報文化資產，提報人及家族宗親會代表說，家族歷經10多年溝通協調，整合各方意見成立修繕委員會，且達成維護保存古厝的共識，以彰顯家族歷史。

審議會郭舉人宅建築構法、形制上具有傳統建築元素，磚砌方式和鐵剪刀壁鎖，表現不同時代的營造技術，郭氏族人多為地方舉人、保正及教育界人士，反映麻豆大埕地區發展史縮影，決議將「麻豆大埕郭舉人宅」指定為直轄市定古蹟。