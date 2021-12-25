虱目魚變貴！台南收成近尾聲 漁電共生及疫情影響供需

入冬以來最強冷空氣將報到，預估最冷時間約落26日周晚上到周一清晨，對於沿海養殖業又是一大考慮，台南市虱目魚收成已接近尾聲，農業局和漁民都說，這波冷氣團影響應不大，今年虱目魚價格也不錯，產地池邊價每台斤45元，比去年跌破30元，今年對漁民而言收益不錯，也能過個好年。

對於虱目魚為何變貴？不禁令人聯想到是否和綠能有關，台南市農業局漁業科表示，今年有部分漁塭停養，申報面積約少1成，除了漁電共生推案外，其他影響虱目魚價因素，包括今年初乾旱及獎勵疏養放養密度降低，減少放養數量。

漁業科表示，還有疫情影響，船運期長且通關期長(造成魚苗存活率差)，自印尼進口魚苗取得困難：2021年進口魚苗1.56億尾，較去年減少10%。其他成本增加如工資、飼料、燃料、運費等。

漁業科長吳國霖也說，疫情帶動宅經濟，加上虱目魚加工冷鍊技術成熟，可以宅配及外銷，產量減少及內銷需求增加，價格自然比較好，但並不算漲價，而是沒有下跌。台南虱目魚養殖主要在七股、學甲北門及安南區，面積約4500公頃。

台南縣區漁會總幹事陳崇德表示，虱目魚收成已接近9成，剩下少數的越冬深水養殖，冷氣團影響不大，今年價格池邊價每台斤約45元，配往北部每台斤再多2、3元，雖然原物料上漲等成本增加，但漁民對今年價格都還感到滿意，但白蝦因下雨影響收成，整體收益是差不多。

因政府大力推動漁電共生，造成沿海不少養殖魚塭被太陽光電業者綁走，令人憂心未來虱目魚養殖面積銳減，價格都會居高不下了，漁民指出目前台南沿海有多處漁電共生案場在推動中，未來影響層面有多大，還在密切觀察中。