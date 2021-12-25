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布袋好美船型屋開幕 釣魚摸蛤蜊3D彩繪好看好玩
嘉義縣布袋鎮好美里是「蛤蜊（文蛤）故鄉」，因3Ｄ彩繪藝術家曾進成進駐創作，變成雲嘉南濱海國家風景區知名彩繪村景點，曾建成與在地居民鄭怡雯為讓好美里風華再現，成立「好美農漁產公司」，向雲嘉南濱管理處承租船型屋，上午耶誕節熱鬧開幕，雲嘉南濱觀光園新增景點，提供元旦連假好去處。
船型屋建築造型採17世紀大航海時代，顏思齊1621年率眾來台的福船外觀，縣府提供土地，雲嘉南濱管理處興建，好美農漁產業公司從8月起承租5年，提供多種3Ｄ彩繪創作，提供作好美里漁村水產展售平台，發展成濱海觀光旅遊休閒圓夢基地。
曾進成說，好美船型屋，響應縣長翁章梁倡導「以農立國，以漁為本」，透過體驗教育、食農教育、生態解說、研發常溫保存的蛤蜊XO醬、蛤蜊麥糙等系列商品；配合推動雲嘉南濱海觀光圈及產業觀光，發掘好美里美景、秘境、特點，規畫多項旅遊行程。
新推出的旅遊行程：美漾優境美美拍、水上筏拉力、摸蛤蜊兼洗褲、釣魚趣、海口人風味餐DIY、享用醬醃哈嬤DIY帶著走等，受遊客歡迎，雲嘉海濱處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡信典、縣府漁業科長張建成等來賓參加船型屋開幕祝賀。
好美農漁產公司準備珍珠及超大肥蛤蜊彩繪作品，請賓客將珍珠黏在超大肥蛤蜊彩繪作品上，象徵蛤蜊對好美里如同珍珠珍貴有價值；好美船型屋耶誕節起航！搜尋「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。
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