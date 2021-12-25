台中大茅埔居然「下雪了」 小孩化身雪人濕身也甘願

台中市大茅埔居然下雪了？昨天(24日)是平安夜，大茅埔調查團在慶東里(大茅埔)泰興宮廟埕舉辦耶誕節活動，繼上次龍神山水祭後，緊接著是大小朋友最愛的耶誕節，現場有泡泡機製造「下雪」浪漫氣氛，小朋友玩瘋，全身濕透變成小雪人也甘願。

昨天傍晚6點半，往常在社區的廣播系統播出了耶誕歌曲，整個社區都渲染在耶誕節的氣份中，活動過程中，有小朋友裝扮耶誕老公公闖關遊戲，晚間8點重頭戲「下雪」，讓現場大人、小孩情緒嗨到最高點。

有小朋友都快變成「小雪人」，還直說沒關係還要玩，緊接著交換禮物登場，分為大人版、小朋友版，每人換完禮物都迫不及待拆禮物，開心詢問「明年還會有嗎？」調查團員表示，做活動不容易，但聽到庒民這麼說，就很感動，一切值得。