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三年前的今天當上市長 黃偉哲首次細說努力打拚成果
台南市政府今天在永康新總圖書館舉辦「台南防疫第一」表揚防疫有功人員感恩活動；市長黃偉哲少見有感而發，致詞細說三年來的心路歷程。
「我今天內心很激動、也很感謝」，黃偉哲說，三年前的今天踏上這個舞台擔任市長，沒當過市長，很多的嘗試、很多的想法有賴市府團隊幫忙完成。
他說，記得美國柯林頓跟老布希競選總統時，有一句話「笨蛋！問題在經濟！」看到這三年來台南的經濟事實是努力向上，不管招商引資，吸引國外國內還有各地的投資都是名列前茅，甚至加上台積電五奈米、三奈米後，「我們是全國第一」。
黃偉哲表示除了把錢找進來，把人也找進來，每逢假日很多外地民眾都喜歡來台南一遊，不僅因為好山好水好美食，還有台南人的親切熱情，讓許多外來的觀光客、國外的客人、國外的朋友，大家都覺得台南是一個宜居的好地方。
許多人說台南市的房地產貴了，黃偉哲表示，台南第一戶社會宅「就是在我的手裡動工」，明年後陸陸續續完工，在第一個任期四年有2800戶社會住宅動工興建、規畫準備動工，接下來努力希望能拚上4000戶，許多社會新鮮人交通方便，但是價格又不貴的社會宅。
黃偉哲表示，三年來努力治水工作沒有最好，只有更好，有限的資源還是讓同樣的雨量淹水面積從2018年近九千多公頃降到了將近一百多公頃，「市府團隊的努力，我想市民朋友可以感受到，過去所謂的安中河不見了，過去所謂的中華水上樂園在中華科大也不見了，過去所謂崑山水上樂園在崑山科大每逢下雨，學生就要划獨木舟進校園，也不見了，我們希望說未來還會做得更好。
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