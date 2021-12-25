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短短2天愛心湧入認領一空 500孩童如願拿到耶誕禮物

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
耐斯王子大飯店於今天耶誕節舉辦第15屆心願卡贈禮儀式。記者李宗祐 / 攝影
耐斯王子大飯店於今天耶誕節舉辦第15屆心願卡贈禮儀式。記者李宗祐 / 攝影

耐斯王子大飯店今天12月25日耶誕節舉辦第15屆心願卡贈禮儀式，孩童如願拿到期盼已久的禮物，展露笑顏；這次認領活動創紀錄，500張心願卡短短2天被善心人士認領一空，有名不願意具名的「吳郭魚」先生一口氣認領了45輛腳踏車。飯店營運長王俊典感謝社會大眾的關懷與支持，能在疫情這麼艱鉅的時刻，獻出愛心

耶誕心願卡邁入第15年，嘉義市副市長陳淑慧出席贈禮儀式，當時她認領了一張心願卡，幫助想要運動襪的孩子，孩子也感恩寫卡片致謝；陳淑慧表示，耐斯王子飯店愛心活動已經持續第15年，幫助超過5千位小朋友圓夢，希望愛心善的循環能繼續傳遞下去。

多年前曾經受扶助的曾同學，今年也以回饋的心，認領吳小妹妹的心願卡，吳小妹妹拿到期待已久的文具、字典禮物，非常開心。

日商王子大飯店管理顧問(股)公司台北分公司總經理安田夏樹參加心願卡活動已有6年，這次再度捐贈50本日文繪本給台灣小朋友。他表示，非常榮幸參與這活動，儘管國際疫情嚴峻，但他認為台灣和日本的心意相通就像是一個家庭一樣，不僅是他個人或是公司，都願意持續相互交流合作。

愛心 疫情 腳踏車

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