通往長勝營區 台南新營區建業路近1.2公里「路平」完工

台南市工務局斥資近千萬元，完成新營區建業路（延平路至新生路）路面改善工程，總長度為1194.5公尺，路面平均寬度13.5公尺，同步辦理孔蓋下地86處，大大提升用路人行車舒適度及安全的行車環境。

工務局表示，新營建業路經過長勝營區綠色隧道、新營糖廠，北側連接新營區中心，南側鄰接柳營區，上下班及通學尖峰時段人潮眾多，且附近新營真武殿為當地民間信仰大宗，香火鼎盛。沿線並有市府公車專線往來，位置十分重要。