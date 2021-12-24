快訊

日名嘴預測福原愛「元旦公布再婚」 小三、小王雙扶正？

高階主管遭控內鬼致損失24億 友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「臉蛋天才」車銀優來了！台南巨星耶誕演唱會明晚登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
車銀優2019年底率團體ASTRO登上台南好Young跨年演唱會，吸引粉絲前一晚漏夜排隊。圖／台南市政府提供
車銀優2019年底率團體ASTRO登上台南好Young跨年演唱會，吸引粉絲前一晚漏夜排隊。圖／台南市政府提供

台南市巨星耶誕演唱會明晚在永華市政中心西側廣場登場，繼2020年少女時代孝淵的獨家DJ秀、2019年女團（G）I-DLE與男團ASTRO盛情參與，台南市政府今晚宣布，將越洋邀請「臉蛋天才」車銀優，專屬為台南民眾捎來年末問候，完整影片就在明晚大螢幕獨家公開。

車銀優2019年底率團體ASTRO登上台南好Young跨年演唱會，吸引粉絲前一晚漏夜排隊，他今年年末行程滿檔，不但擔綱大型頒獎典禮主持人，還要與ASTRO合體表演，但依舊抽空為台粉錄製影片，誠意滿滿。

台南市政府特別商請車銀優，獨家錄製問候影片向台南粉絲打招呼，他在影片中也提到2019年的演唱會，「美好瞬間都珍藏在我的心裡」。市府表示，今年因疫情影響，海外嘉賓無法參與台南市耶誕跨年活動，車銀優的越洋問候也彌補粉絲遺憾。

台南耶誕跨年演唱會今年與重量級音樂人陳鎮川合作，帶領金曲獎王牌製作團隊打造「5金」演唱會。明天將由頑童MJ116、徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒打頭陣，31日跨年夜將有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D帶大家迎接新年。

台南 演唱會 車銀優

延伸閱讀

富比士票選2021最佳韓劇榜！《魷魚遊戲》、《機智醫生生活2》竟意外都落榜 冠軍是這部浪漫漫改劇

「最強身材」雪炫紅毯戰袍暗藏性感心機！6→4字頭瘦身祕訣與飲食清單公開

婁峻碩帥氣險被鼻涕破功 高爾宣被拱脫衣曝「毛沒刮」

擠下「臉讚美女」Irene！偶像票選「同行最帥最美」TOP3　冠軍男神100%雕刻美男無誤

相關新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！台南巨星耶誕演唱會明晚登場

台南市巨星耶誕演唱會明晚在永華市政中心西側廣場登場，繼2020年少女時代孝淵的獨家DJ秀、2019年女團（G）I-DLE...

雲林茂谷柑有前途 高檔禮盒搶攻星馬明星寶座

台灣農產品長年以出口水果為主，近年蔬菜出口量提升，已在雲林縣西螺鎮設廠的宜捷威農產公司，今天再封櫃當令的高麗菜、紅蘿蔔、...

台南市議會燈會今晚登場 蔡英文：感謝台南對公投支持

台南市議會「福至平安春來喜樂」平安祈福燈會今晚舉辦啟燈儀式，蔡英文總統特地前來共襄盛舉，她說，台南是好吃又好玩的地方，感...

救國團歸仁團委會今辦第28場捐血 全台第一下月還要5場

救國團台南市歸仁團委會今天在歸仁圓環舉辦今年最後一場捐血活動，到下午五點共募得鮮血近120袋，數量雖不多，但已經比捐血中...

新化果菜市場將搬遷 舊址「黃金地段」土地將做這用途

台南市新化果菜市場明年6月將搬遷到新場，舊場位在新化建國路市中心的黃金地段，未來利用備受關切，市長黃偉哲今天表示，目前規...

點亮了！斗六太平老街燈籠超壯觀 明年228前都看得到

雲林斗六太平老街再現「燈籠海」，市公所日前吊掛完成1萬盞手繪虎年紙燈籠，今天晚上開始點亮至明年228，白天宛如裝置藝術，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。