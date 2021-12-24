「臉蛋天才」車銀優來了！台南巨星耶誕演唱會明晚登場

台南市巨星耶誕演唱會明晚在永華市政中心西側廣場登場，繼2020年少女時代孝淵的獨家DJ秀、2019年女團（G）I-DLE與男團ASTRO盛情參與，台南市政府今晚宣布，將越洋邀請「臉蛋天才」車銀優，專屬為台南民眾捎來年末問候，完整影片就在明晚大螢幕獨家公開。

車銀優2019年底率團體ASTRO登上台南好Young跨年演唱會，吸引粉絲前一晚漏夜排隊，他今年年末行程滿檔，不但擔綱大型頒獎典禮主持人，還要與ASTRO合體表演，但依舊抽空為台粉錄製影片，誠意滿滿。

台南市政府特別商請車銀優，獨家錄製問候影片向台南粉絲打招呼，他在影片中也提到2019年的演唱會，「美好瞬間都珍藏在我的心裡」。市府表示，今年因疫情影響，海外嘉賓無法參與台南市耶誕跨年活動，車銀優的越洋問候也彌補粉絲遺憾。

台南耶誕跨年演唱會今年與重量級音樂人陳鎮川合作，帶領金曲獎王牌製作團隊打造「5金」演唱會。明天將由頑童MJ116、徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒打頭陣，31日跨年夜將有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D帶大家迎接新年。