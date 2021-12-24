嘉義市民創業失敗兩次 就服推薦表現佳薪資50K起跳

嘉義市民林致龍從小就在工地學習，卻因投資失利人生跌落谷底，透過勞動部「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」及雲嘉南分署嘉義就業中心推介，進入營造公司擔任助理工程師，工作才10個月因表現優異被拔擢為工地副主任，薪資50K起跳，每月還可請領5千至7千元的缺工就業獎勵，他說，只要有一技之長到哪裡都不怕失業。

今年37歲的林致龍家中從事營造業，從小學開始只要閒暇都在工地學習的，19歲即自行開業當老闆，卻因投資失利，變賣家產只剩一輛貨車，人生跌落谷底卻讓他轉念，轉而學習建築相關領域，到30歲再次創業，跨領域轉做居家修繕等工程，沒想到又遇到上下游承包商倒帳，再次以失敗收場。

因為把蓋房子當興趣，林致龍反而越挫越勇，於是在嘉義就業中心的推介下，進入上禾營造任職，因為過往經歷，舉凡開挖土機、吊車、砂石車、做模板、鋼筋、灌漿等都難不倒，讓他上工10個月就從助理工程師晉升為工地副主任，不僅有缺工就業獎勵可申請，連薪資也三級跳，未來他規劃繼續進修並考取技師資格，讓技能無可取代，就會越老越值錢！

上禾營造的董事長曾勇智表示，嘉義就業中心幫忙把守第一關，讓企業可更快找到產業所需的人才，提供缺工就業獎勵津貼也可提高員工的穩定性及流動率。他也鼓勵民眾投入營造業，直言若無相關經驗，助理工程師起薪約在32K至35K，若是像林致龍這樣有相關經驗，可以獨立作業，基本工資2倍起跳都不是問題！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，根據勞動部最新調查，明年1月營建工程業人力需求將較今年10月底，淨增加1697人，反映全國的營建工程業仍持續缺工，勞動部祭出特定行業缺工就業獎勵就是希望透過獎勵方式，引導民眾進入缺工嚴重的特定製造業、照顧服務業及營造業，緩解人力需求。

劉邦棟說，民眾只要透過就業中心推介進入這些產業，上工加保任職滿30日後，每月即可申請5千至7千元的就業獎勵，最長發給18個月，每人最高可領10萬8千元。