雲林茂谷柑有前途 高檔禮盒搶攻星馬明星寶座
台灣農產品長年以出口水果為主，近年蔬菜出口量提升，已在雲林縣西螺鎮設廠的宜捷威農產公司，今天再封櫃當令的高麗菜、紅蘿蔔、西芹、柳丁及茂谷柑等17噸農產品，啟航外銷至星馬；縣長張麗善說，今年初首次外銷年節禮品茂谷柑獲回響，此次趁勝追擊推出高檔禮盒，搶攻星馬超市通路新年檔期，希望成功吸引當地消費者目光。
張麗善表示，今年初縣府媒合雲林縣農會與宜捷威公司簽署合作契約，至今已出口達120公噸蔬果類農產品，今年初茂谷柑首次出口到星馬，獲得當地消費者認同，這次則設計「雲林良品」禮盒，外型高檔又大方，送禮自用皆宜，將先出口1200箱試銷，開拓頂級市場。
縣府農業處表示，此次出口2個貨櫃至新加坡，品項包括紅蘿蔔500箱、高麗菜300箱、西芹300箱、柳丁300盒及茂谷柑720盒，總計約17噸；明年度將持續加強推廣行銷，創造更多海外市場。
宜捷威農產公司總經理林延蓉說，雲林縣農產品在國外以蔬菜居多，下一步重心在「創造明星產品」，因每個縣市在海外都有主打品項，例如柑橘會讓消費者聯想到台中，今年雲林縣以茂谷柑呈現並試水溫，先穩固外銷基本盤訂單，未來指日可待成為消費者第一聯想到的城市。
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