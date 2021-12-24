雲林茂谷柑有前途 高檔禮盒搶攻星馬明星寶座

台灣農產品長年以出口水果為主，近年蔬菜出口量提升，已在雲林縣西螺鎮設廠的宜捷威農產公司，今天再封櫃當令的高麗菜、紅蘿蔔、西芹、柳丁及茂谷柑等17噸農產品，啟航外銷至星馬；縣長張麗善說，今年初首次外銷年節禮品茂谷柑獲回響，此次趁勝追擊推出高檔禮盒，搶攻星馬超市通路新年檔期，希望成功吸引當地消費者目光。

張麗善表示，今年初縣府媒合雲林縣農會與宜捷威公司簽署合作契約，至今已出口達120公噸蔬果類農產品，今年初茂谷柑首次出口到星馬，獲得當地消費者認同，這次則設計「雲林良品」禮盒，外型高檔又大方，送禮自用皆宜，將先出口1200箱試銷，開拓頂級市場。

縣府農業處表示，此次出口2個貨櫃至新加坡，品項包括紅蘿蔔500箱、高麗菜300箱、西芹300箱、柳丁300盒及茂谷柑720盒，總計約17噸；明年度將持續加強推廣行銷，創造更多海外市場。