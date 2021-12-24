救國團歸仁團委會今辦第28場捐血 全台第一下月還要5場

救國團台南市歸仁團委會今天在歸仁圓環舉辦今年最後一場捐血活動，到下午五點共募得鮮血近120袋，數量雖不多，但已經比捐血中心自辦多一倍，尤其歸仁團委會今年到今天已舉辦28場捐血，積少成多已募得5500袋，協助紓解血荒救助無數生命。明年1月已規畫5場。

歸仁團委會會長蔡慶賢表示，原預計每月一場，但這兩年有很多社團因疫情捐血者減少，原本敲定與捐血中心舉辦後來又反悔，空出的場次越來越多、就都由他們接手辦下來，熱心善心人士紛紛地捐贈物品給捐血人，這次包括小林眼鏡歸仁店贊助太陽眼鏡150副，關廟麵、口罩、袖套、早午餐券及麵包、酒精等物品，讓志工非常感動。

歸仁團委會前郭江海擔任會長後看到捐血中心經常缺血，經常舉辦捐血活動，而且選擇一般捐血者較少、多數團體不願辦的非假日，堅持舉辦下來帶動本地捐血風氣，每場都能有至少100多人捧場。

郭江海說，血荒一直沒有中斷，下個月還要再辦5場，元旦在台南市小東路捐血站、1月2日在台南公園連辦兩天，都不是在歸仁本地，也是因為有社團原本接洽要舉辦但後來又取消，感謝志工全力參與舉辦、各界支持提供贈品鼓勵捐血，歡迎大家來捐血。