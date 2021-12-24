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台南地檢署發表署誌 盼未來故事接續

中央社 / 台南24日電

台南地檢署邀請員工利用公餘時間蒐集資料、訪談耆老後自行編纂的署誌「故事，南檢」今天發表，以說故事方式呈現數十年來的變革與難忘案件，並盼未來的故事持續記錄下去。

台南地檢署今天向司法博物館商借第三法庭舉辦署誌發表會，邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台高檢檢察長邢泰釗，及曾擔任過南檢檢察長的台南高分檢檢察長費玲玲、檢察司長林錦村、廉政署長鄭銘謙、最高檢察署檢察官周章欽等人出席。

發表會由在南檢舊署與新廈都辦公過的檢察官陳鋕銘擔任引言人，以自民國84年起在台南地檢署任職以來的記憶，「從舊署到新廈」為破題，如說書人般訴說南檢的過去、現在，並安排在南檢任職41年、將於下個月退休的書記官長李淑美代表同仁發表感言。

台南地檢署檢察長葉淑文致詞表示，南檢曾在今天發表會所在地「司法博物館」的某些區域辦公過，因此選擇在此地發表規劃多年的署誌。台南是歷史悠久的城市，台南地檢署署誌以故事書的方式呈現，從老照片到新記憶，將浪漫情懷融入嚴肅的工作中，這就是特殊的台南風情。

蔡清祥表示，台南地檢署在台灣檢察體制上扮演不可或缺的重要地位，署誌中記錄了校園修復式司法、環境犯罪防制結盟、職棒監賽團、政風聯繫中心、路平專案、毒品減害治療等創新制度，除了在當時是重要的創意，更深刻影響日後制度發展。

他說，期許台南地檢署未來持續精進，群策群力，營造讓民眾信任及倚靠的檢察機關，展現公益關懷與實現司法正義。

台南 司法 檢察官

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