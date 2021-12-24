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竹崎老少共創裝置藝術 「築起之翼」迎新年

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉義縣文化基金會邀請藝術家楊海茜、何佳豫，帶領長者和小學生以鉤織、染布工藝，在竹崎親水公園搭起裝置藝術「築起之翼」今天揭幕，祈願揮別COVID-19疫情迎新年。

裝置藝術「築起之翼」，上午在嘉義縣竹崎親水公園揭幕，嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲、文化基金會執行長陳尚雍與竹崎鄉緞繻社區長者和龍山國小學生，一同釋放彩色氣球，祈願揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，迎接嶄新的2022年。

楊海茜接受中央社記者訪問表示，「築起之翼」意象就是代表船帆，也像山、也像翅膀，象徵竹崎就要起飛。創作過程最困難點在於設計，如何將起飛的感覺表達出來，在教學方面反而沒有遇到阻礙，學員的手都很靈巧。

楊海茜說，本來裝置藝術取名作「竹崎之翼」，但覺得沒有想像空間，就以同音字改為「築起之翼」，更有起飛的感覺。

陳尚雍指出，「築起之翼」以鐵架為主結構，編織、染布組合而成，最長6公尺，最短4公尺，彎成約2至3.5公尺高度，放置在竹崎公園入口，還未正式開幕已先轟動，社群網站及打卡點已出現許多攝影作品。

陳尚雍說，這次有機會邀請楊海茜、何佳豫到社區與學校親自授課，並把作品留在嘉義，是一件非常感動的事，也讓更多人知道嘉義縣的工藝之美。

嘉義 裝置藝術

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