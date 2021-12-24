新化果菜市場將搬遷 舊址「黃金地段」土地將做這用途

台南市新化果菜市場明年6月將搬遷到新場，舊場位在新化建國路市中心的黃金地段，未來利用備受關切，市長黃偉哲今天表示，目前規畫興建新化衛生所和公共托兒所等，還保留公園綠地等，地方有好的建議規畫都會列入考慮，會做一個比較好的運用，能夠服務最大多數的市民。

市議員林志聰也說，地方很關心新化果菜市場舊址的未來如何利用，採一半保留，一半興建衛生所和公共托育機構，因為新化衛生所是日治時期就興建，已不敷現代使用，舊址目前是市場用地，都發局還要進行地目變更等行政程序。

現址面積約2.5公頃，距新化老街不遠，又鄰近新化公所、新化公會堂、興南客運、新化高中及新化國小等，以往因市場貨車及搬運車出入頻繁，造成交通及噪音等問題，地方期待未來能妥善規劃。成為地方另一亮點。