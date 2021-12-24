來嘉賞雪 有機會抽大白熊商品

嘉義市北香湖公園「獨嘉耶誕雪景區x沉睡大白熊」展區，為因應耶誕節及新年到來，即日起至明年1月2日，每天皆有精彩的「雪花燈光秀」，耶誕節和元旦期間更加開第2台噴雪機，雪量加倍歡樂加倍！而且到「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁參加抽獎活動，就有機會獲得超可愛又限量的「大白熊周邊商品」；嘉義市政府邀請大家白天參觀「2021台灣設計展」，夜晚就到北香湖公園賞玩雪景，不用出國、不用上山就能體驗白色耶誕的氛圍。

市府表示，北香湖公園獨家耶誕雪景推出後頗獲好評，對人體無害的泡泡製成皚皚白雪，宛如棉花糖般地飄落在立體禮物盒及耶誕紅的花朵上，地面更像是鋪了一層厚厚的白色地毯，並搭配可愛的耶誕大白熊與耶誕音樂，營造出溫馨又夢幻的雪國即景，尤其越接近耶誕節人潮更熱絡，為因應耶誕節及新年到來，即日起至明年1月2日，每天皆有精彩的「雪花燈光秀」（12/27-12/29每小時飄雪一場；12/24-12/26及12/30-1/2每半小時一場；每場飄雪10分鐘），12/24-12/26及12/30-1/2耶誕節和元旦期間更加開第2台噴雪機，雪量加倍歡樂加倍。

另外還有大白熊抽獎活動，只要在明年1月2日前到「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁參加「獨嘉耶誕雪景區x沉睡大白熊」抽獎活動，就有機會獲得超可愛又限量的「大白熊周邊商品」。獎項包括「嘉義車站大白熊拼圖 」1名、「迷你大白熊公仔」10名、「大白熊一卡通鑰匙圈」10名、「LINE POINTS 300點數」4名。