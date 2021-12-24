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點亮了！斗六太平老街燈籠超壯觀 明年228前都看得到
雲林斗六太平老街再現「燈籠海」，市公所日前吊掛完成1萬盞手繪虎年紙燈籠，今天晚上開始點亮至明年228，白天宛如裝置藝術，夜晚形成一片燈海景致的老街，現已吸引不少人駐足拍照。
市公所表示，太平老街燈區全長約550公尺，今年新增中華路燈區，全長約310公尺，總長達0.8公里，每一盞燈籠都是由市內18所國中小學生彩繪而成，一顆顆高掛在天空、成排景象壯觀又吸睛。
市公所說，彩繪燈籠圖樣與色彩繽紛，有人呼應近2年的疫情，畫出疫情生活或向防疫英雄致敬，也有人以明年生肖「虎年」為主題，畫出英姿凜然的老虎，亦或俏皮可愛的Q版圖案，多樣風格襯托出斗六活力、熱情與節慶氛圍，即日起至明年2月28日開放民眾自由賞燈、拍照。
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