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點亮了！斗六太平老街燈籠超壯觀 明年228前都看得到

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠高掛天空、成排景象壯觀又吸睛。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠高掛天空、成排景象壯觀又吸睛。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六太平老街再現「燈籠海」，市公所日前吊掛完成1萬盞手繪虎年紙燈籠，今天晚上開始點亮至明年228，白天宛如裝置藝術，夜晚形成一片燈海景致的老街，現已吸引不少人駐足拍照。

市公所表示，太平老街燈區全長約550公尺，今年新增中華路燈區，全長約310公尺，總長達0.8公里，每一盞燈籠都是由市內18所國中小學生彩繪而成，一顆顆高掛在天空、成排景象壯觀又吸睛。

市公所說，彩繪燈籠圖樣與色彩繽紛，有人呼應近2年的疫情，畫出疫情生活或向防疫英雄致敬，也有人以明年生肖「虎年」為主題，畫出英姿凜然的老虎，亦或俏皮可愛的Q版圖案，多樣風格襯托出斗六活力、熱情與節慶氛圍，即日起至明年2月28日開放民眾自由賞燈、拍照。

雲林斗六太平老街再現「燈籠海」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街再現「燈籠海」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠的圖樣與色彩都很繽紛。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠的圖樣與色彩都很繽紛。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠的圖樣與色彩都很繽紛，白天宛如裝置藝術，夜晚形成一片燈海景致。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞手繪燈籠的圖樣與色彩都很繽紛，白天宛如裝置藝術，夜晚形成一片燈海景致。記者陳苡葳／攝影

老街 疫情 斗六

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