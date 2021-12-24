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慶祝阿里山林鐵通車109週年 蒸汽火車竹崎站亮相

中央社 / 嘉義縣24日電

慶祝阿里山林業鐵路通車109週年，國寶級SL-25蒸汽火車今天在新修復的竹崎車站鐵道表演，吸引民眾圍觀。林鐵及文資處長黃妙修說，112年42號隧道修復後，林鐵將全線通車。

阿里山林鐵及文資處今天慶祝阿里山林鐵通車109週年，開行「崎．有囍事」主題列車，百年國寶SL-25蒸汽火車加掛中興號車廂，從嘉義北門車站往返竹崎車站，讓搭小火車的民眾體驗在竹崎車站「三角線」鐵道火車調頭，並模擬百年前蒸汽火車加媒炭的情景，吸引民眾圍觀拍照。

黃妙修接受媒體聯訪表示，竹崎車站隔了67年後重新整修，花了1年時間、新台幣4500萬元經費，用原材料、原工法修復，把竹崎站最有特色的「地磅站、三角線、加煤台」全都整理好。

除了竹崎車站恢復原貌，明年林鐵神木站、祝山站都會整修完成，因風災崩塌的42號隧道民國112年也會修復完工。阿里山林業鐵路全線通車的目標，在1年半後可以達成。

黃妙修指出，阿里山林業鐵路三角線的設計有2處，一處在竹崎、一處在二萬平；地磅也只有2個，一個在竹崎、一個設在水山線，可見竹崎車站對林鐵的重要性。

黃妙修說，以後也會實際使用竹崎車站加媒台，在蒸汽火車開過來時，添加媒炭，恢復百年前火車行駛的樣貌，讓民眾體會這條鐵路對台灣經濟發展的貢獻、對地方發展的影響。

嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘、縣議員何子凡、前嘉義林管處長葉賢良與眾多竹崎鄉親都參與今天活動；黃妙修說，竹崎車站是嘉義縣定古蹟，外觀「蒂芙尼藍」的亮麗色調，就是車站原本的顏色，是值得漫步的地方。

阿里山 嘉義

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