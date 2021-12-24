網諷「載豆花變豆漿」 議員批：台南南門路路平做半套

台南市中西區南門路日前遭網友票選為20大爛路之冠，市府為洗刷爛路汙名，8月才執行路平專案，結果有業者為證明自家飲料提帶的「防跳結構」很堅固，挑戰在南門路騎機車載飲料，引起熱議，有民眾紛紛抱怨因路不平導致飲料「跳車」，還有人開玩笑說買豆花回家變豆漿。民進黨議員陳怡珍發現，南門路路平專案只施作建業街口到大成路口路段，批爛路改善只做半套。

對此，台南市政府表示，因府前路到建業路段還有75公尺汙水工程尚未完成，會先將工作井下地，並在該處鋪設瀝青，預計一周內完成。目前側溝改善工程遭遇許多管線遷改問題，尚無法確定完工時程，最快明年可進場執行路平專案路面改善工程，最慢後年。

陳怡珍說，市府今年8月才花費1120萬元經費執行南門路路平專案，但近日卻被飲料提帶業者拿來拍影片挑戰做實驗，影片中可看到100公尺的路段就經過快20座人孔蓋，令人心酸又感慨。有網友開玩笑說「在我們台南豆花只能現吃，因為買回家都直接變豆漿」，也有網友說「歡迎來台中挑戰」、「沒試過高雄別說騎過爛路」。

該路平專案施作建業街口至大成路口路段，府前路至建業路段則因汙水工程尚未完成，未納入路平範圍，待明年施工完成再進行路面改善。靠近圓環處至府前路段，因在施作人行道及側溝改善工程也未進行路平，導致該路段仍顛簸難行。

「爛路改善只做半套？」陳怡珍說，市府有心改善位居爛路之冠的南門路，結果卻只做半套，難怪網友罵聲連連，雖然受限於瓦斯、電信、自來水管線配合遷改的因素，剩餘路段尚無法施工，但南門路是交匯湯德章紀念公園圓環的7路之一，也是通往孔廟、安平觀光區的重要道路，要求南門路全線路平應加速改善。