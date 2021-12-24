影／朱海君陪雲林人迎新年 2022元旦升旗「紅橋」登場
雲林縣政府主辦的元旦升旗典禮，明年1月1日上午6點在最具代表性的地標「紅橋」西螺大橋舉行，縣長張麗善今天公布國歌、國旗歌領唱卡司，二度邀請頗受雲林人喜愛的金曲歌后朱海君登台獻聲，與民眾迎接2022年到來。
張麗善今與肉品市場董事長鍾任明，及協辦單位西螺福興宮、西螺扶輪社、西螺鎮農會等，公布2022元旦活動訊息；今年元旦陪伴過雲林鄉親迎接新年的朱海君，今天也出席活動高唱新歌，她說「非常喜歡雲林，二度受邀領唱，希望與大家一起許願明年更好！」
張麗善表示，元旦當天上午6點開始發放小國旗、國旗口罩、國旗貼紙兌換券，限量3000份，領完為止；6點半「健走迎曙光」，全程參與者並在西螺大橋蓋滿「雲、林、上、場」4字印章，可再參加摸彩與兌換肉品市場精美禮品、紀念毛巾及西螺鎮農會「米食3寶」。
張麗善說，7點20分開始，舞台表演區輪番演出包括西螺國中鼓隊、霹靂布袋戲經典角色「素還真」、「葉小釵」Cosplay，與霹靂原聲帶歌手劉昱賢連袂登台，還有西螺福興宮神童團與民同慶；8點起舉行重頭戲升旗典禮、摸彩等活動，邀請民眾踴躍參加，喜迎新年。
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