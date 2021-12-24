台南推夜光天使點燈 弱勢孩童課後可獲照顧

台南市推動「夜光天使點燈專案計畫」，協助弱勢家庭的國小學童在下課後獲得照顧，除了政府資源投入，一群默默行善的民間人士在耶誕節前夕寄了文具禮包給夜光班孩子驚喜，共捐贈16校16班182名學生。

教育局長鄭新輝表示，市府持續推動弱勢學童學習扶助，為銜接課後照顧服務時間，多所學校群策群力深耕此專案，讓家中乏人照顧的孩子，課後可以在校安心學習。

王小姐回想自己的成長經驗，發現偏鄉弱勢兒童在物資上較為匱乏，她看到有孩子因為鉛筆不夠，弟弟寫功課，只能等哥哥鉛筆寫完才能換弟弟寫；有些父母在外地工作，小孩留在家鄉由祖父母承擔起照顧孫子女及經濟重任，希望藉由自己的拋磚引玉，在社會中持續播下愛心的種子。

開元國小校長李添旺表示，夜光班除了讓弱勢家庭孩子得到溫飽，更可以發掘孩子的亮點，學校於2018年就有一名夜光班學生榮獲總統教育獎。

家庭教育中心主任張冰嫈說，王小姐因自身經歷而感同身受，號召更多人響應，就如同夜光天使點燈專案計畫的精神，利用課後夜晚時光進行多元豐富課程，並提供餐點，讓孩子課後不再感到孤獨。