雲縣辦永續發展特展 綠營轟張麗善：成就自己

雲林縣長張麗善昨在縣立體育館舉辦「永續方舟雲林先行」特展開幕，呈現就職3周年施政成果，不過民進黨部及綠營議員等人今天接連砲轟，雲林縣連續2年媒體民調縣市幸福指數「吊車尾」，竟不顧防疫舉辦就職活動；縣府新聞處長羅楚東回應，就職只是展覽一部分，面對批評感到遺憾，特展目的是證明雲林縣也能夠為永續環境盡一分心力。

「人民苦3年了！」民進黨部主委江宗保轟，今年全台各縣市幸福指數，雲林縣敬陪末座，且疫情當前，人民經濟困窘，張率領的縣府團隊不把縣民放在第一位，反舉辦就職周年大肆慶祝，「說雲林縣很窮，但活動規模盛大」，6都首長都不敢這樣花費，直指張「根本就是利用公家資源為自己辦造勢大會」。

縣議會民進黨團總召邱世文說，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標（SDGs）」，號召許多鄉鎮首長及單位參與喊口號，明明要推永續發展，卻又要重啟林內焚化爐，質問張「真的懂SDGs嗎？」無疑是虛有口號，透過宣示來成就自己。

縣府今天發布聲明指出，該展覽每天都有不同主題日，目前已接獲許多學校、企業與民間機關洽詢參訪，羅楚東表示，永續發展已是大眾熱切關心議題，縣民有知的權利，了解與自己息息相關的永續議題，此次縣府能完整推出深度展覽介紹雲林，相信對各界來說是一件有意義的事。