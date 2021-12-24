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雲縣辦永續發展特展 綠營轟張麗善：成就自己

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善昨在縣立體育館舉辦「永續方舟雲林先行」特展開幕，呈現就職3周年施政成果，不過民進黨部及綠營議員等人今天接連砲轟張在「成就自己」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善昨在縣立體育館舉辦「永續方舟雲林先行」特展開幕，呈現就職3周年施政成果，不過民進黨部及綠營議員等人今天接連砲轟張在「成就自己」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善昨在縣立體育館舉辦「永續方舟雲林先行」特展開幕，呈現就職3周年施政成果，不過民進黨部及綠營議員等人今天接連砲轟，雲林縣連續2年媒體民調縣市幸福指數「吊車尾」，竟不顧防疫舉辦就職活動；縣府新聞處長羅楚東回應，就職只是展覽一部分，面對批評感到遺憾，特展目的是證明雲林縣也能夠為永續環境盡一分心力。

「人民苦3年了！」民進黨部主委江宗保轟，今年全台各縣市幸福指數，雲林縣敬陪末座，且疫情當前，人民經濟困窘，張率領的縣府團隊不把縣民放在第一位，反舉辦就職周年大肆慶祝，「說雲林縣很窮，但活動規模盛大」，6都首長都不敢這樣花費，直指張「根本就是利用公家資源為自己辦造勢大會」。

縣議會民進黨團總召邱世文說，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標（SDGs）」，號召許多鄉鎮首長及單位參與喊口號，明明要推永續發展，卻又要重啟林內焚化爐，質問張「真的懂SDGs嗎？」無疑是虛有口號，透過宣示來成就自己。

縣府今天發布聲明指出，該展覽每天都有不同主題日，目前已接獲許多學校、企業與民間機關洽詢參訪，羅楚東表示，永續發展已是大眾熱切關心議題，縣民有知的權利，了解與自己息息相關的永續議題，此次縣府能完整推出深度展覽介紹雲林，相信對各界來說是一件有意義的事。

羅楚東說，永續發展議題也是中央力推的政策，雲林縣配合中央政策方向，也自我要求跟上國際標準，如此企圖心與願景被以意識形態潑冷水，著實令人遺憾，希望大家放下成見，實際到展場參觀，感受現場反應與回饋，而不是引發政治口水戰，坐困其中。

雲林縣府今天回應就職僅是展覽一部分，強調主軸仍是永續發展議題，目前有許多學校及機關團體前往參訪。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府今天回應就職僅是展覽一部分，強調主軸仍是永續發展議題，目前有許多學校及機關團體前往參訪。記者陳苡葳／翻攝

雲林 民進黨 疫情

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