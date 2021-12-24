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斥資8億新化果菜市場攤商怨動線差？黃偉哲視察回應了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資8億元興建的台南新化果菜市場已完工，正進行驗收中。記者吳淑玲／攝影
斥資8億元興建的台南新化果菜市場已完工，正進行驗收中。記者吳淑玲／攝影

耗資8億多元興建的台南市新化果菜市場完工，預計明年6月試營運，台南市長黃偉哲今天視察果菜市場並聽取遷場進度報造及攤商意見，攤商代表提出動線規畫不當，新場恐中看不中用，未來會引發攤商間紛爭不斷，另也有攤商針對租金漲價及收取停車費有意見，市長黃偉哲表示，新場是他擔任市長前就送農委會核定的設計，攤商的意見「只能裝著西裝修改」，但會盡量做到好看更要好用。

黃偉哲今天由農業局長李建裕陪同，聽取台南市農產運銷公司總經理李芳林對遷場的進度報告，市議員林志聰和林志展也到場關心。重要是和攤商代表交換意見，攤商表示都是在市場做生意2、30年，甚至是傳承二代以上，肯定市長和總經理及議員對新場很用心，但仍有些問題期待獲得解決。

攤商唐明輝說，聽說遷到新場租金要漲價，但現在規畫的動線，攤販抱怨連連，但硬體設備已建好沒法改了，只剩制度執行，希望賦予市場人員有公權力，管制攤販上下貨時的塞車問題，舊場中間有電動車通行道，但新場沒有只要有一個攤商下貨擋到通路，其他攤商就無法作業。

唐明輝表示，在上一任總經理時就有反映，但畫出的設計圖和攤商建議的都不一樣，現在硬體已蓋好，沒解了，希望未來有重大建設不是圖面好看，要落實照顧在地，以後要營業3、40年甚至下一代，無法排除通道上下貨問題，若有顧客趕著出貨，就會紛爭不斷。以後會造成很大的困擾。

另外攤商林麗勝也反映，從大門到停車場要取票，路口到取票距離太短，回堵到馬路上的交通安全；且到市場採購為何還要收停車費，寧可到屏東麟洛 採購，要將客源拉進來不是推出去。

台南市長黃偉哲表示，針對攤商的反映的問題，新場無上下貨通道，因他上任前設計圖就送給中央農委會核定，現在只能穿著西裝修改，但市場最重要的是攤商做生意，不是只有好看吸引觀光客，停車費方面，前來採購交易的車輛可以減免優惠，像百貨公司客人就可以免費收費，但外來的就要收費，才不會佔用讓貨車無處可停。

新化果菜市場新場正辦理驗收中，預計明年2月可以取得使用執照， 停車場874格停車、160攤蔬果攤及15攤餐飲攤，1公頃大屋頂流線型山丘體綠化，是最大亮點，也將規劃小農市集等，預計明年6月可以遷入營運。至於果菜市場舊址未來利用，黃偉哲說，包括公園綠地或者是停車空間、幼托機構、衛生所的遷建，都會納入考量。

斥資8億多元興建的台南市新化果菜市場新場，波浪型屋頂是最大亮點。記者吳淑玲／翻攝
斥資8億多元興建的台南市新化果菜市場新場，波浪型屋頂是最大亮點。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（左）今天視察新化果菜市場，了解過年前農產品供應並為攤商加油打氣。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天視察新化果菜市場，了解過年前農產品供應並為攤商加油打氣。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場攤商向市長黃偉哲（左）提出對新場的建議。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場攤商向市長黃偉哲（左）提出對新場的建議。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天視察新化果菜市場聽取遷場進度，同時行銷過年「柿柿井安」禮盒。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天視察新化果菜市場聽取遷場進度，同時行銷過年「柿柿井安」禮盒。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）今天視察新化果菜市場，了解過年前農產品供應並為攤商加油打氣。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）今天視察新化果菜市場，了解過年前農產品供應並為攤商加油打氣。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 台南

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