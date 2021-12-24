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青少年陽光家園6度搬遷危機 民代率先捐款號召助弱勢童

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林志展（中）今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，為關懷弱勢盡一分心力也號召更多人一起做愛心，左二為牧師娘許素芬。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志展（中）今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，為關懷弱勢盡一分心力也號召更多人一起做愛心，左二為牧師娘許素芬。記者吳淑玲／攝影

社團法人台南市陽光真愛青少年關懷協會因無固定場所，現址房東又要收回，已6度搬家不想到處流浪，但因房價不斷飆高，加上新冠疫情蔓延各地，嚴重影響經濟景象，連帶社福團體中的小型協會向民眾募款也越來越困難，台南市議員林志展觀察到社福團體困境，發揮愛心帶領服務團隊至親自陪伴課後照顧班的兒童及青少年，率先捐款現金20萬元，希望可以持續關懷弱勢團體、也號召更多人一起做善事，做為提供單親弱勢學童照顧的「陽光家園」後盾。

陽光真愛協會創會牧師娘許素芬專程從新加坡回來，呼籲民眾以小額捐款持續推動「陽光家園募款計畫」，已使用6年的現址，因房東告知要收回房子，明年3月前就要搬遷，因為孩子多，又有課輔、才藝及緊急庇護所等，適合的地點難找，且已經搬家6次還要再搬家嗎？加上房價太高追不上，目前找到一處商辦大樓9樓有100坪，約需要700萬元 ，已募到286萬元，議員今天真的是耶誕老公公帶來及時雨捐款20萬元，讓募款突破到300萬，後續還要募400萬元。

林志展表示，兒童與青少年是國家最寶貴的資產，陽光真愛協會是一處有家與愛的社會福利團體，提供課業指導及晚餐，就像小家庭一般，每位弱勢孩童都有一段身心煎熬的經歷，他也來自弱勢家庭更能感同身受，協助目前服務將近40名學員，面臨家園搬遷的困境，率先捐出20萬元急難金給協會加油打氣，除號召更多人「善事一起做」，也允諾會全力協助解決困境。

青少年陽光真愛協會成立12年，在新化地區以課後輔導方式，幫助單親弱勢孩童練習功課，而減低家長照顧不暇。另也承接社會局安置處所結案後，而無處可去的青少年，協助失依、受困與犯錯的青少年走出自立的生活，帶著穩定的腳步重新投入社會。

2013年從新化口埤教會延展至新化市區開班，在當時區長鄭道立及市長賴清德協助下，搬遷到新化區中山路現址，勞工局長王鑫基也率領做工行善團整修房子，也在耶誕節前夕，因為好多耶誕老公公的協助，讓照顧的學童有更好的進修課業環境，也聘才藝專業師資擔任課輔老師，已服務過千位以上學員，並為國中生成立「下課後樂團」，以養成弱勢兒童及青少年培養興趣、喜愛讀書、努力上進、彼此關心的好習慣。

「陽光家園」募款專戶

戶名：社團法人台灣陽光青少年關懷協會（捐款收據可為報稅抵扣）

帳號:0361-250-13982(京城銀行新化分行)

郵政劃撥：31641715、信用卡捐款

台南市議員林志展今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，盼更多人一起做愛心。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志展今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，盼更多人一起做愛心。記者吳淑玲／攝影
青少年陽光真愛家園現址房東要收回，又面臨搬遷危機。記者吳淑玲／攝影
青少年陽光真愛家園現址房東要收回，又面臨搬遷危機。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志展（中）今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，為關懷弱勢盡一分心力也號召更多人一起做愛心，左二為牧師娘許素芬。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志展（中）今天化身耶誕老公公，捐款20萬元給真愛陽光家園，為關懷弱勢盡一分心力也號召更多人一起做愛心，左二為牧師娘許素芬。記者吳淑玲／攝影

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