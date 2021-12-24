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雲縣社福完成最後一塊拼圖 斗六中心揭牌啟用

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六區社福中心及親子館今天揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六區社福中心及親子館今天揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府依6大警勤分局區，陸續在虎尾、台西、北港、西螺、斗南及斗六6主要鄉鎮設置社會福利中心，斗六區社福中心今天揭牌啟用，縣長張麗善說，為滿足家庭照顧服務，各區同時都設有親子館，提供就近托育服務。

張麗善表示，雲林縣仍以農業為大宗產業，多數家庭都是自行照顧孩子居多，其中不乏有弱勢家庭需同時工作兼顧小孩，符合其需求的托育相形少之又少。

斗六社福中心在原雲林救國團位置，過去救國團承租該處公有地40多年，2019年初返還雲林縣政府。

張麗善說，該中心提供轄區斗六、莿桐及林內等鄉鎮家庭相關福利需求，以優先輔導脆弱家庭為主；當個人或家庭面臨危機時，社工將即時運轉社區基礎防護體系，讓家庭獲取社福資源時，不再是不知所措。

社會處長林文志指出，親子館則委由環球科技大學幼保團隊營運，招收未滿6歲的嬰幼兒，協助家庭照顧年幼子女，放心工作，並提供包括親子活動、托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程等動靜態活動。

林文志表示，社福中心編配1名督導、8名社工師；親子館則有3名社工及幼保員，提供家長最直接的服務資源，提升教養知能，進而減輕經濟與精神負擔。

雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右五）及縣議員林岳璋、賴淑娞等人今天為斗六區社福中心與親子館揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右五）及縣議員林岳璋、賴淑娞等人今天為斗六區社福中心與親子館揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六親子館內有規畫兒童玩具圖書室等場域。記者陳苡葳／攝影

斗六 親子 雲林

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