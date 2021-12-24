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藍營台東市長初選 2黨籍議員掃街衝刺拚民調

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
明年台東市長選舉，國民黨台東縣黨部今天起至明天晚間6點至10點舉行黨內初選電話全民調，表參選的當內籍縣議員周達三（右）族晚坐上宣傳車上，在車隊伴隨下市區掃街，他親切向民眾揮手致意，衝民調支持。記者尤聰光／攝影
明年台東市長選舉，國民黨台東縣黨部今天起至明天晚間6點至10點舉行黨內初選電話全民調，表參選的當內籍縣議員周達三（右）族晚坐上宣傳車上，在車隊伴隨下市區掃街，他親切向民眾揮手致意，衝民調支持。記者尤聰光／攝影

明年台東市長選舉，國民黨籍縣議員周達三、陳銘風均表態參選，縣黨部今天起至明天晚間6點至10點舉行黨內初選電話全民調，26日結果出爐。2人昨晚不約而同掃街衝民調，受到各支持者力挺。

周達三昨晚坐上宣傳車上，在車隊伴隨下市區掃街，他親切向民眾揮手致意，有支持者鳴炮表達力挺。陳銘風則以徒步掃街方式，一一向民眾懇託，團隊與支持者也一路步行相挺，隊伍長達100公尺。

現任市長張國洲2任屆滿，國民黨籍縣議員周達三、陳銘風表態角逐明年市長選舉，縣黨部辦理黨內初選來決定代表人選。並於今天起至明天晚間6點至10點電話全民調，結果26日就知道誰勝出。

55歲的周達三曾當選1任市民代表、2任縣議員，也是在地成功企業家，地方人脈關係相當好；另57歲的陳銘風，有營建工程碩士學歷，參與過多項國家重大建設，也是現任縣體育會理事長，投入地方體育事務貢獻多。

縣黨部主委、議長吳秀華說，周與陳是黨內優秀同志，也是議會同事，辦理電話全民調，大家各自努力，沒有人介入影響，後天民調結果出爐後，大家還是會團結一致，打贏明年市長選戰，為市民服務。

另表態參選明年台東市長選舉的國民黨籍議員陳銘風（前右二），昨晚以徒步掃街方式，在市區一一向民眾懇託支持。記者尤聰光／攝影
另表態參選明年台東市長選舉的國民黨籍議員陳銘風（前右二），昨晚以徒步掃街方式，在市區一一向民眾懇託支持。記者尤聰光／攝影

民調 體育

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