影／公投不同意票全台第一 郭國文車隊「報佳音」三天

公投台南市「四個不同意」得票率最高，立委郭國文選區又是台南六個選區得票第一；「為感謝選區鄉親也慶祝聖誕佳節」，郭國文組「聖誕感恩車隊」，為車輛加工耶誕裝飾，一連三天與在地議員林志展、陳秋宏至選區謝票，沿途分送糖果祝福大家聖誕快樂，也感謝大家。

郭國文表示，非常感謝民眾支持，這次公投拿下68％「第一名得票率」。他這樣應該也是「史上第一次公投謝票行動」；除了謝票，也延續聖誕節報佳音傳統，祝福大家聖誕快樂，這次活動很有意義。

市議員林志展表示，宣傳公投大家都非常辛苦，參加謝票報佳音，也是真心感謝每一位關心公投的鄉親。

市議員陳秋宏說，麻豆得票率高達七成以上，被稱為最綠選區；這是在地人民的選擇，非常感謝這麼多鄉親支持。