快訊

台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

確定了！韓聯社：南韓前總統朴槿惠獲特赦

影／公投不同意票全台第一 郭國文車隊「報佳音」三天

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影

公投台南市「四個不同意」得票率最高，立委郭國文選區又是台南六個選區得票第一；「為感謝選區鄉親也慶祝聖誕佳節」，郭國文組「聖誕感恩車隊」，為車輛加工耶誕裝飾，一連三天與在地議員林志展、陳秋宏至選區謝票，沿途分送糖果祝福大家聖誕快樂，也感謝大家。

郭國文表示，非常感謝民眾支持，這次公投拿下68％「第一名得票率」。他這樣應該也是「史上第一次公投謝票行動」；除了謝票，也延續聖誕節報佳音傳統，祝福大家聖誕快樂，這次活動很有意義。

市議員林志展表示，宣傳公投大家都非常辛苦，參加謝票報佳音，也是真心感謝每一位關心公投的鄉親。

市議員陳秋宏說，麻豆得票率高達七成以上，被稱為最綠選區；這是在地人民的選擇，非常感謝這麼多鄉親支持。

郭國文說，車隊採接力方式，昨晚在南科區，今天則在安南、永康與大北門區謝票，明在山區與曾文區，沿路放送輕鬆聖誕歌曲祝大家歡度佳節，感謝市民支持。

公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影
公投四個不同意得票全台第一，立委郭國文組開感恩車隊報佳音。記者周宗禎／攝影

公投 郭國文 得票率

延伸閱讀

政府打炒房銀行卻放水？金管會：以貸養貸情況較多

聯合報黑白集／吃完萊豬，吃核食

公投倒數 郭國文率「三口組」市議員參選人車隊衝刺

捲入3+11、林秉樞事件 范雲：停止用小粉紅跟網軍霸凌我

相關新聞

南良集團攜手新創公司 瞄準「綠色農業」前進大陸市場

嘉義南良集團旗下「良農」現代化農業科技公司，昨與台中新創「滾動綠」自然科技公司舉行合作簽約儀式，合作研發產製綠色農業科技...

台灣設計展 在「嘉」登場

由經濟部及嘉義市政府共同辦理「2021台灣設計展」昨日下午於嘉義市揭開序幕，今年設計展主題為「家意·以城為家City a...

麥寮拆老人會館 原地建社福大樓

雲林縣麥寮鄉每年人口正成長，長者長期照護及幼兒托育需求增加，公所因應老幼照顧問題，今年獲中央前瞻計畫及縣府補助，投入73...

垃圾變黃金 嘉縣5年回收變賣逾百萬

嘉義縣環保局鼓勵民眾垃圾減量，資源回收再利用，推動18鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回...

台南解編五百公頃公設保留地 萬名地主受惠

台南市政府近期將解編全市約500公頃的公園、學校、停車場等私有公共設施保留地，有1萬多名地主受惠，但外界一直都有「圖利財...

台南1.7億「陳一鶴老宅」求售 市府證實列暫定古蹟

台南市中西區「陳一鶴老宅」求售，台南市政府文化局長葉澤山今晚證實，市府已列為暫定古蹟，目前進入審查程序

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。