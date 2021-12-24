南良集團攜手新創公司 瞄準「綠色農業」前進大陸市場
嘉義南良集團旗下「良農」現代化農業科技公司，昨與台中新創「滾動綠」自然科技公司舉行合作簽約儀式，合作研發產製綠色農業科技資材。南良集團表示，看好「滾動綠」產品在全球出色表現，雙方將攜手進軍大陸市場。
「農作物不用過度用肥，也能頭好壯壯」，滾動綠執行總監陳柏宇說，公司團隊依天然菌種研發「富農」系列產品，在大陸及世界各地，做產品測試及試種實驗，效果都非常突出，以百香果為例，單果果肉平均增重 38.7%。
陳柏宇說，農業永續是全球環保的重要議題，農業是文明的根基，雖不會衰敗但急需改革，聯合國日前公布11月糧食價格指數高達 134.4，為18年來新高，全球糧價不斷上漲，影響發展中國家，也讓糧食問題浮出檯面。
「人類使用化肥將近一甲子」，陳柏宇表示，土地酸化、重金屬累積等傷害難以回復，但採用有機種植，難達到預期收穫量也使農民左右為難，然富農系列產品以「農業永續」為理想開發，有效解決農民窘境。
陳柏宇說，「滾動綠」研發的產品，不但能有效分解土地殘肥、提升土壤活性，且用量精簡，並可與化肥、有機肥「共存共榮」，農民不需使用大量肥料就能「增產增質賺大錢」，這也是系列產品為何能風靡全球的主因。
南良集團長期發展現代化科技農業，總裁蕭登波認為，未來農業發展需現代化、科技化，2012 年成立旗下良農科技公司，秉持集團「綠色」核心價值，推動循環農業，以「綠色種植、友善大地」為使命。
蕭登波說，現代化、科技化是當今企業發展重點，近年生技產業技術突飛猛進，肥料與防治資材已可取代化學肥料，AI、機器人未來勢將運用在農業上。「做一個台灣仔，就是要認份」，蕭登波說，台灣企業國際化，是未來必走的趨勢，希望雙方攜手提升兩岸市佔率，讓土壤不再面臨地力衰竭的困境。
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