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台南1.7億「陳一鶴老宅」求售 市府證實列暫定古蹟

中央社 / 台南23日電
台南市文化資產管理處長林喬彬23日受訪表示，目前中西區「陳一鶴老宅」市場售價約新台幣1億7000萬元，文資處主動調查發現此事後，11月26日將老宅列為暫定古蹟，目前進入審查程序。（台南市政府提供）中央社
台南市文化資產管理處長林喬彬23日受訪表示，目前中西區「陳一鶴老宅」市場售價約新台幣1億7000萬元，文資處主動調查發現此事後，11月26日將老宅列為暫定古蹟，目前進入審查程序。（台南市政府提供）中央社

台南市中西區「陳一鶴老宅」求售，台南市政府文化局長葉澤山今晚證實，市府已列為暫定古蹟，目前進入審查程序。

葉澤山今晚告訴中央社記者，陳一鶴老宅已被市府列為暫定古蹟，目前進入審查程序，審查時間最長1年，在審查期間仍可交易買賣，但買方和賣方不可任意破壞拆建。

台南市文化資產管理處長林喬彬今晚也接受中央社記者電訪時說，目前陳一鶴老宅市場售價約新台幣1億7000萬元，文資處主動調查發現此事後，11月26日將老宅列為暫定古蹟。

林喬彬表示，文資處已排定台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會明年1月下旬會勘現場，最快明年4月召開審議會，屆時審議結果應該會出爐。

葉澤山則呼籲珍惜這棟緊鄰赤崁文化園區的老宅，他表示，這種老宅值得珍惜保存。

文化局資料顯示，陳一鶴老宅位於台南市中西區赤崁東街巷道中，建於日治時期，屋齡約90年，地坪超過170坪。陳一鶴是日治時期的知識份子，出身於台南醫生世家，老宅融合日式和西洋建築風格。

文化局人員表示，陳一鶴父親取得土地興建老宅後，由3個兒子繼承，老宅興建時間待考證；老宅前有庭院，正立面左右對稱，面寬分為3個部份，1樓及2樓中間退縮形成門廊，中間設有大門，左右長形開窗，主屋頂為日式水泥瓦屋面，為和洋折衷風格2層樓民居，外觀保存尚好，內部結構空間及保存狀況尚待評估。

老宅 台南 歷史建築

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