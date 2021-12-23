台南噶瑪噶居寺元旦法會 150隻待宰雞有救了

台南市左鎮區噶瑪噶居寺將於元旦當天舉辦「元旦供佛」法會，依往例到周邊店家購買逾150隻待宰雞隻加持皈依後，再置於農場養護「終老」。

噶瑪噶居寺今天發布新聞稿指出，「元旦供佛」是噶瑪噶居寺重要法會之一。2022新年的開始，寺方將於18公尺高阿彌陀佛露天微笑大佛前舉辦「護國祈福大法會」，祈求台灣消弭兵戎、瘟疫、饑饉等劫難。

噶瑪噶居寺洛本天津仁波切說，寺方希望藉由法會普照台灣，功德迴向眾生，平息煩惱災難。元旦也是噶瑪噶居寺齋戒圓滿日，每年元旦前後3天全省信徒持齋，啟迪眾生發菩提心，教化不殺生。

噶瑪噶居寺蔣揚基金會今年普渡前也將先了解台南市政府社會局實物銀行所需物資後，優先納入法會採購品項，提供約新台幣200萬元物資，普渡後由實物銀行領回，元旦法會供奉物資也將轉贈弱勢家庭。

另外，噶瑪噶居寺2022年元旦當天也將舉辦放生活動，放養雞隻來自周邊店家的甕仔雞、燒烤鷄等，不預購、不挑選，整籠全買，放生方式也不同於一般野放，以法會甘露為雞隻加持及授予皈依後，再安置於農場養護直到命終。

洛本天津仁波切表示，放生是希望培養慈悲善心，降低殺業，但到處野放不同生物易破壞原有生態環境，放生後繼續照顧至終老的做法，才能維持放生意義，也能落實生態保護。