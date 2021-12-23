嘉義in89豪華影城推出免費體驗 恐龍就在你身邊

「嘉義in89豪華影城」推出免費體驗，於12月25日、26日一連2天，從上午9點開始到10點半結束，每天提供6個場次，短短數分鐘之內讓民眾擁有像雲霄飛車般的重量級狂暴動感，體驗恐龍肆虐的緊張畫面，只有500個座位，數量有限，先到先體驗。

業者表示，免費體驗的影片內容包括，恐龍電影的經典代表作《侏儸紀公園》第一集裡出現恐龍第一幕裡的腕龍，抬起前腳吃著樹梢上的葉子，暴龍在公園裡肆虐的緊張畫面。旗艦店邀請民眾免費體驗初見恐龍的驚喜與激動，戴上3D眼鏡，在MX4D影廳裡，開啟一場令人難忘的歷險。

MX4D座椅變身為「恐龍樂園」裡的遊覽越野車，而民眾將化身為遊客，在風和日麗的天氣中遊覽整個樂園；突然之間風雲變色，一股強烈的暴風雨瞬間吞沒了整個樂園，更糟的是電網圍牆受損失效，整個樂園變成了危機四伏的所在，一場愉悅的遊覽行程，馬上轉變成驚險大逃亡！到底會有多少恐龍會出現？究竟能不能順利逃離樂園，全身而退呢？趕快來感受，趕快來體驗。