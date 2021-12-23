阿里山遊樂區神怡橋野溪整治工程 榮獲金質獎

林務局嘉義林區管理處「阿里山森林遊樂區神怡橋下方野溪整治工程」順應地形、融合景觀，兼顧生態體系永續發展，今天榮獲行政院公共工程委員會頒發公共工程金質獎。

嘉義林區管理處今天發布新聞稿表示，「阿里山森林遊樂區神怡橋下方野溪整治工程」參加第21屆公共工程金質獎評比，獲水利類工程金質獎，行政院公共工程委員會主任委員吳澤成，今天頒獎給整治工程相關人員。

嘉義林管處副處長李定忠接受中央社記者訪問表示，神怡橋下游區域神木車站下方，因坡地陡峭每遇豪雨便造成兩側邊坡滑動崩塌，致使神怡橋橋墩、周邊森林鐵道路基及珍貴檜木林產飽受威脅，民國108年起規劃改善，109年7月完工。

李定忠說，林管處邀集水利、水保、土木、景觀、生態等專家學者研商，以順應地形、融合景觀、減少開挖為原則，運用現地塊石設置護岸，減低混凝土用量，使建物與自然景致交融，創造天人合一的美感，已成為阿里山遊樂區內全新亮點。

李定忠強調，之前此處有數株高大檜木根部土石流失，眼看就要倒塌，配合野溪整治工程，成功穩固根系，目前都生氣勃勃。

嘉義林管處表示，整治工程設有馬蹄型溢洪口、亂石疊砌跌水工及植石護坦等多樣構造物，可減緩沖蝕並營造垂瀑等視覺景觀；而緩坡砌石護岸更有助於動物往返水陸域環境，確保多元棲息環境。