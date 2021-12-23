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「家意以城為家City me歡迎回嘉」 台灣設計展在嘉開展

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
「2021台灣設計展」今日於嘉義市揭開序幕。記者李宗祐／攝影
「2021台灣設計展」今日於嘉義市揭開序幕。記者李宗祐／攝影

由經濟部及嘉義市政府共同辦理「2021台灣設計展」今日於嘉義市揭開序幕；設計展主題為「家意·以城為家CityasHome」；首度有阿里山小火車行駛於部分展區之間，體驗不一樣的設計展。市長黃敏惠說，只有嘉義才能有阿里山小火車當作接駁車來用，而且還有檜木車廂。因應未來湧入遊客，市府規劃接駁車、大眾運輸增班、增加臨時停車場、市區電動公車，以及設置YouBike站等五大方案。

嘉義市長黃敏惠感謝各界及市府團隊才得以順利在嘉義市展出，她表示，嘉義市這城市很小但能量很大，因為有設計展所以嘉義市再次超越嘉義市，比過去更進步更繁榮發展，嘉義市超越嘉義市更要站上台灣的舞台，拼全世界。

經濟部次長林全能表示，這次設計展有3個特色，一是有3個展區超過百年歷（嘉義文創園區、嘉義材所、嘉義監獄），二是策展團隊有超過2/3都是嘉義人，三是跨中央5個部會合作。

今年設計展包含文化部整理嘉義文創園區場地，為文化新絲路重點場域；農委會林務局重造製材所展區，策劃嘉義林業發展史料展覽；法務部將嘉義舊監獄改造成舊監青年旅店；環保署策劃嘉義市知名夜市文化路夜市-文化路夜市成為全台「環保夜市」；交通部台鐵局除了設計改造1933年落成的嘉義火車站，也將於展覽期間販售台灣設計展特色便當。

本次展覽架構從「家意·以城為家Cityome」主題出發，以全城策劃的思維，集結了9位策展顧問、超過20組策展團隊，其中有12位嘉義人，返鄉打造嘉義家的意象，呈現一座城市，三種家的概念，並策畫出13個展館，創造18種家的表現。

展區包含嘉義文創園區、嘉義願景館、嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義市立博物館、嘉義舊監獄及舊城區，並串連嘉義火車站、車庫園區、檜意森活村、嘉義公園及嘉城隍廟、九華山地藏庵等處。展期自12月24日到明年1月2日。

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