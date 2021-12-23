上任3周年 黃偉哲表揚防疫有功人員「感謝守護台南」

台南市今年成功挺過疫情，成為六都零確診天數最長、確診人數最少的縣市，為表揚辛勞的防疫人員，南市府今天在南瀛綠都心公園舉辦「三年有成·防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲表揚250位防疫有功人員，並期盼市府同仁秉持為民服務初衷努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。

黃偉哲表示，就職的每一周年都是為民服務的里程碑，今年邁入三周年，除了讓市民知道市政成果外，更重要的是感謝市府團隊同仁，每位警察、消防、環保、衛生等各單位防疫人員都是守護台南的功臣，因此用感謝代替陳述政績，用感謝讓民眾知道市府團隊防疫成功守護台南，進而讓鄉親肯定市府同仁的努力，並謝謝廣大的市民朋友對市政的支持，攜手防疫成功後，共同振興經濟，再創下一個經濟榮景，讓大家都能安居樂業。

黃偉哲指出，疫情要加零，建設不能加零，大新營地區《斯卡羅》、《俗女養成記》的拍攝場景值得加以推廣帶動觀光熱潮，加上月之美術館、月津港燈節、鹽水蜂炮等節慶及產業活動，促進地方經濟發展，尤其長勝營區已成為熱門打卡景點，未來天鵝湖公園也將加以評估優化，長榮路及金華路優質化後更平坦好行，鄉親都十分有感，因此各項基礎建設都會逐步落實，提高市民的生活品質。