小果番茄競賽嘉義包辦所有獎項 青農曾啟榮96分奪冠
農委會台南區農業改良場辦理「2021健康優質設施小果番茄競賽」，60組參賽者經由5位產官學專家公平、公正、公開的評審後，由嘉義青農曾啟榮以平均糖度12.3 oBrix，平均單果重10.6公克，總分96分，榮獲冠軍。
農改場表示，這項全國性小果番茄競賽活動已進入第11年，競賽因氣候影響僅有60組參賽，其中以嘉義縣52組最多、雲林縣5組、臺南市1組、其他縣市（彰化縣及花蓮縣） 2組。雖然今年秋天氣候較為炎熱，對番茄生長影響甚鉅，但報名參加的番茄農戶均是各地區的栽培好手，不僅生產出好吃的番茄產品，更是安全無虞的小果番茄果品。
參賽果品都須先通過農業藥物毒物試驗所的「全身健康檢查」－農藥殘留檢測，才能進入後續評鑑。再經由學校、研究機構及消費者代表所組成的評鑑委員，嚴謹地評鑑每個果品的果重、外觀及色澤等外在美，且仔細品嚐及檢測每個小果番茄的甜度、口感及風味等之內在美。
成績揭曉冠軍為曾啟榮（水上）；亞軍李建德（民雄）、徐桐榮（民雄）；季軍馬啟宏（太保）、邱建成（民雄）、江曉琪（番路）。10名佳作依參賽號碼為高文聰、蔡宗佑、江萱庭、黃瀚毅、楊淵傑、鄭啟全、呂學柔、張智源、何冠霖、洪瑞堂。
台南農改場公布各組競賽獲獎名單，鼓勵小果番茄栽培達人的傑出專長及彰顯其優越的栽培技術，也商請番茄栽培達人提供消費者訂購專線，讓消費者能直接搶先訂購嘗鮮。
台南區農改場場長楊宏瑛表示這項活動由台南區農業改良場主辦，農業藥物毒物試驗所、財團法人農友社會福利基金會、社團法人台灣種苗改進協會共同協辦，邀請高雄區農業改良場前場長黃賢良、中興大學教授宋妤、農糧署科長傅立忠、台北果菜運銷公司拍賣員陳慶諭及莉莉水果店老闆李文雄擔任評審。
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