快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市區周末耶誕活動多 演唱會採單一入口禁提前占位

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府25日在永華市政中心西側廣場舉辦「巨星耶誕演唱會」。圖／台南市新聞處提供
台南市政府25日在永華市政中心西側廣場舉辦「巨星耶誕演唱會」。圖／台南市新聞處提供

年底是耶誕跨年旅遊旺季，台南市區本周末活動多，不僅有耶誕音樂節、踩街活動，25日更有藝人徐佳瑩、頑童MJ116等表演的「巨星耶誕演唱會」，預估中西、安平區將湧入大量人潮，為避免交通壅塞，市府當天特別開設「跨年活動專車」，民眾可搭火車或客運到台南火車站、台南轉運站，再轉乘接駁車到永華市政中心西側廣場，因應防疫需求，僅能由南島路進入演唱會場。

明天起一連3天在海安商圈舉辦耶誕音樂節，將管制海安路的府前路到民生路段，25日下午在康樂街、民生路、國華街、府前路等也有踩街活動，民眾可提前改道。

台南市政府舉辦的「巨星耶誕演唱會」25日在永華市政中心西側廣場開唱，下午1時到凌晨0時永華市政中心周邊道路，包括建平路、南島路及東西南榕大道將交通管制。市府表示，民眾可將車輛停放在運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

因應觀光人潮及車潮出現，交通局規畫「跨年活動專車」，民眾可搭火車或公路客運至台南火車站、台南轉運站，搭乘接駁專車。

市府新聞處指出，周六晚間7時開始的「巨星耶誕演唱會」由徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等表演，為防疫需求，當天將在南島路設置入口帳篷，除了身心障礙民眾及陪伴者外，所有民眾都須戴口罩且通過體溫量測、實名制、手部消毒才能入場。

新聞處表示，過去都有歌迷提前一晚排隊，今年因採取高規格防疫措施，會場周邊將以圍籬封閉，並禁止民眾提早以物品占據位置，避免引起糾紛。另外，會場僅能由南島路進入，下午3時30分開放入場，建平路設有出口，方便已入場民眾憑章自由進出。

為了友善服務身心障礙民眾，市府於府前路特設專屬入口，也在舞台前方設有身心障礙民眾專屬的「愛心區」，持有身心障礙證件才能進入，陪伴家屬限1人。

台南 演唱會 跨年

延伸閱讀

群聯捐贈百萬鼓勵苗栗在地運動員與支持青年星光演唱會

影／蜘蛛人屋頂垂降送耶誕糖果 特教學生尖叫超興奮

永豐金證券前進南投埔里 舉辦恁的演唱會唱給長輩聽

耶誕熱門景點 台中珍奶耶誕樹、宜蘭燈車遊行慶佳節

相關新聞

台南「文青風民宿」懶人包！豐富藏書供愜意閱讀、在獨棟老宅放電

台南除了有各種經典美食和歷史古蹟之外，也有各式各樣的特色旅館民宿。今天就為你整理了台南文青風格住宿懶人包，每間旅宿都有豐富的藏書和各具特色的公共空間，讓你可以好好在旅程中沉澱心靈，享受閱讀的樂趣，度過最愜意的夜晚時光，一起準備開啟專屬於自己的台南小旅行。

極道地泰式料理新開店！綠咖哩嗜辣控一吃上癮　夜貓子台南小資美食新據點

台南美食清單持續更新！到美食之都除了有一系列高CP值的小吃及古早味，道地異國美食亦是值得探尋的美味，今天跟大家分享在地新開的隱藏版泰式料理，尤其綠咖哩十分驚艷，而店內也實際播放泰國廣播電台，加上店員花

走入時空隧道！ 台南「鹽水一日遊」 漫步古城享受在地濃情

鹽水是台南地區創建最古老的城鎮，若是愛好歷史懷舊的旅客，那麼台南鹽水是一個能夠讓人好好享受歷史氛圍的旅遊景點。走在鎮上能夠發現保存良好的日式建築，充滿巴洛克式風格的古宅引人入勝，以漫步的方式體會鹽水，能夠讓人沉澱身心，感受獨屬於台南的在地風情。

最美山林燈節來襲！台南「2021龍崎光節空山祭」探索夜間版惡地秘境

一年又即將結束了，除了聖誕節之外緊接著就是跨年以及農曆新年、元宵燈節的到來，台南除了有最知名的月津港燈節外，還有號稱是最吸睛的森林燈節龍崎光節 - 空山祭，展出多件藝術地景燈飾藝術，帶領大家一同探索龍崎的獨特地形。

蟑螂炒飯吃過算你厲害！台南巷弄內的隱藏版　浮誇創意炒飯挑戰味蕾

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 農糧署一直以來都有舉辦全國炒飯王，而台南炒飯真的也是非常爭氣，2020年也有店家獲得冠軍與亞軍。這次就是來到2020年亞軍店家，2021

從市區玩到山林！ 徜徉鄒族部落享清新茶香、奮起湖尋幾米繪本星空場景

每年設計界的盛事「台灣設計展」今年邁入第19年，將在嘉義市舉行，不妨規畫假期與朋友相約嘉義旅行，第一天可以遊覽設計展展區，第二天則從市區玩到山林，了解鄒族文化與木業歷史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。