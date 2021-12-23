台南市區周末耶誕活動多 演唱會採單一入口禁提前占位

年底是耶誕跨年旅遊旺季，台南市區本周末活動多，不僅有耶誕音樂節、踩街活動，25日更有藝人徐佳瑩、頑童MJ116等表演的「巨星耶誕演唱會」，預估中西、安平區將湧入大量人潮，為避免交通壅塞，市府當天特別開設「跨年活動專車」，民眾可搭火車或客運到台南火車站、台南轉運站，再轉乘接駁車到永華市政中心西側廣場，因應防疫需求，僅能由南島路進入演唱會場。

明天起一連3天在海安商圈舉辦耶誕音樂節，將管制海安路的府前路到民生路段，25日下午在康樂街、民生路、國華街、府前路等也有踩街活動，民眾可提前改道。

台南市政府舉辦的「巨星耶誕演唱會」25日在永華市政中心西側廣場開唱，下午1時到凌晨0時永華市政中心周邊道路，包括建平路、南島路及東西南榕大道將交通管制。市府表示，民眾可將車輛停放在運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

因應觀光人潮及車潮出現，交通局規畫「跨年活動專車」，民眾可搭火車或公路客運至台南火車站、台南轉運站，搭乘接駁專車。

市府新聞處指出，周六晚間7時開始的「巨星耶誕演唱會」由徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等表演，為防疫需求，當天將在南島路設置入口帳篷，除了身心障礙民眾及陪伴者外，所有民眾都須戴口罩且通過體溫量測、實名制、手部消毒才能入場。

新聞處表示，過去都有歌迷提前一晚排隊，今年因採取高規格防疫措施，會場周邊將以圍籬封閉，並禁止民眾提早以物品占據位置，避免引起糾紛。另外，會場僅能由南島路進入，下午3時30分開放入場，建平路設有出口，方便已入場民眾憑章自由進出。

為了友善服務身心障礙民眾，市府於府前路特設專屬入口，也在舞台前方設有身心障礙民眾專屬的「愛心區」，持有身心障礙證件才能進入，陪伴家屬限1人。